Povodom velike akcije čišćenja grada koja počinje sutra i traje dva mjeseca, danas je u parku iza Predsjedništva BiH održana pres-konferencija koju je organizirala Vlada KS.

Foto: 24sata.info

O detaljima ove akcije govorili su Edin Forto, premijer KS, i Srđan Mandić, ministar komunalne privrede i infrastrukture, Muhamed Bekto, direktor Zavoda za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Junuz Elkaz, bh. koordinator globalnog svjetskog pokreta „Let's Do It“, te pokretač Facebook stranice „Sarajevo, prljavi grad“ Faris Fejzagić.





Forto je kazao da je do akcije došlo tako što smo počeli živjeti u gradu gdje su komunalne usluge počele da propadaju, istaknuvši da nismo ni primijetili da živimo u prljavom gradu.



- Ono što radimo, to je velika akcija koja počinje sutra, u subotu, ali nije suština da se jednom očisti i to je to. To je jedan vid skeniranja i spoznat ćemo ko je odgovoran i slično, te ćemo se pobrinuti da sistematski uvodimo čistoću kao nešto što se podrazumijeva - kazao je Forto.



Ministar Mandić istaknuo je da je šestorka spremna očistiti grad te da je šokantno koliko imamo divljih deponija.



- Biro nam stavlja na raspolaganje 600 ljudi. Unaprijedit ćemo mape gdje se nalaze divlje deponije, znat ćemo i ko održava koji park. Do sada smo locirali skoro 80 divljih deponija i taj broj se svakodnevno mijenja - dodao je Mandić, prenosi Avaz.





Fejzagić je tom prilikom istakao da na njihovu FB stranicu stižu brojne slike i žalbe na rad čišćenja te mole sve građane da im se obrate sa svim informacijama o eventualnim problemima.



Direktor Službe za zapošljavanje KS Muhamed Bekto kazao je da će na čišćenju biti angažirano 600 ljudi s biroa te da će primati mjesečnu naknadu od 800 KM.

(24sata.info)