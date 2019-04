Poslovni uspjesi Olimpijskog centra Jahorina ostvareni tokom zimske turističke sezone koja je na samom kraju, predstavljeni su danas na konferenciji za medije na Jahorini.

Foto: 24sata.info

Nakon gotovo pet mjeseci i više od 140 dana rada skijališta u kontinuitetu, urađen je presjek i zabilježeni su velike promjene u svim segmentima poslovanja, od broja skijaša koji je porastao za 225 posto do povećanja prihoda, zimskih prolaza i prometa.



- Iza nas je sigurno najuspješnija zimska sezona u istoriji Olimpijskog centra Jahorina i moram reći da je iza nas jedan pravi olimpijski podvig. Prvi u regionu smo pustili skijalište u rad čak 29. novembra i danas je 141. dan skijanja, u planu je da skijalište zatvorimo u nedelju što će biti 144. dan skijanja u ovoj sezoni i bićemo posljednji u regionu koji zatvaraju skijalište - kazao je direktor Olimpijskog centra Jahorina Dejan Ljevanić.



Dodao je da je ostvaren promet od 7.800.000 KM što je povećanje za 170 posto, prihodi od parkinga i ski škole su takođe povećani.



- Broj skijaša porastao je za 225 posto u odnosu na sezonu 2017. kada smo mi preuzeli upravljanje, i to je još jedan orgoman pomak Jahorine kao destinacije uopšte, broj vožnji je dostigao gotovo 2.000.000 a indirektni prihod od skijališta 125.000.000 KM što je uspjeh koji će se teško ponoviti. Ove sezone ugovorom o besplatnom skijanju na Jahorini je skijalo više od 16.500 djece. Novina je i besplatno skijanje sa sezonskom kartom sa Jahorine u Sloveniji, Srbiji i Crnoj Gori pa je ovogodišnja sezonska karta važila na čak 350km ski staza - kazao je Ljevanić.



Istorijsku sezonu na Jahorini obilježila su i bogata zabavna i takmičarska dešavanja. Najistaknutije su svakako Olimpijske igre za mlade, kada je Jahorina bila domaćin za tri discipline - alpsko skijanje, biatlon i karling. Zatim, dolazak više od 150 skijaša iz Kine koji su na Jahorini radili pripreme za Olimpijske igre. Pozitivna ocjena kineskih skijaša ali i odlična ocjena koju je Jahorina dobila i nakon organizacije Olimpijskih igara za mlade sigurno će promjeniti na bolje kompletnu turističku sliku Bosne i Hercegovine u svijetu.



- Započeli smo i ozbiljan projekat najdužeg alpin kostera u Evropi koji će ići od jezera na vrhu do podnožja planine, čija će dužina iznositi 2,2 km i predstavljaće sigurno najveću ljetnju atrakciju na planini. Polaz alpin kostera je u neposrednoj blizini velikog jezera na vrhu planine koje ćemo takođe ambijentalno urediti sa novim stazama za šetnju, klupama, ljetnjikovcem i hranilicom za konje - rekao je Ljevanić, saopćeno je iz Olimpijskog centra Jahorina.





(FENA)