Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je osuđujuću presudu za Boru Milojicu i Želislava Rivića, ocijenivši da je u potpunosti dokazana njihova odgovornost za ubistava 19 Bošnjaka, Roma i Hrvata u prijedorskim selima u junu i julu 1992. godine.

Tužilaštvo BiH / 24sata.info

U završnoj riječi Tužilaštvo je navelo da je dokazalo da su Milojica i Rivić, kao pripadnici Šeste čete Ljubijskog bataljona Vojske Republike Srpske (VRS), učestvovali u širokom i sistematskom napadu na nesrpsko stanovništvo na području Prijedora.



Tužilac Sedin Idrizović je kazao da su zaštićeni svjedoci, nekadašnji saborci optuženog Milojice, potvrdili da je u Hambarinama ubio Sameda Dautbašića, kao i da je sa Perom Đukićem u Volarićima usmrtio devet Roma, koji su bili dovedeni da ukopaju leševe.



Po riječima tužioca, svjedoci su potvrdili da je Milojica ubio čobanina Mehmeda Mulalića prilikom pretresa Čarakova, kao i starijeg čovjeka Ramu Čelića, kada je sa Rivićem i još jednim licem tražio zlato u jednoj kući.



Tužilaštvo je ocijenilo da je dokazalo i da su Milojica i Rivić ubili pet osoba bošnjačke nacionalnosti koje je kod punkta u Hambarinama dovezla Vojna policija. Idrizović je podsjetio na iskaze svjedoka, koji su ispričali da je Milojica prišao kombiju i rekao: “Dajte ih meni”, a potom ih izveo.



Svjedoci su, kako je kazao tužilac, naveli da su čuli pucnje i vidjeli Milojicu i Rivića sa puškama pored mrtvih tijela. Iste noći, kako je dodao, Milojica je usmrtio još jedno lice koje je naišlo kod punkta.



Idrizović je podsjetio i na iskaze svjedoka koji su Milojicu i Rivića označili kao odgovorne za smrt hrvatskog civila Dragana Begića.



Tužilac je kazao da su svjedočenjem u vlastitu korist optuženi samo nastojali da olakšaju svoju poziciju, tvrdeći da su bili posmatrači u pojedinim događajima iz optužnice.



On je podsjetio da je Milojica za ubistva u Volarićima i na punktu u Hambarinama kao počinioce ubistava označio dvojicu zaštićenih svjedoka, koji su svjedočili protiv njega i čiji su iskazi, kako je naveo, bili logični i saglasni s drugim svjedocima.



Idrizović je kazao da drugi dokazi ne potkrepljuju tvrdnje Milojice i da je on u to vrijeme provodio svojevrsnu osvetu za brata.



Tužilac se osvrnuo i na druge svjedoke Odbrane, ocijenivši da se uglavnom radi o nerelevantnim iskazima.



Odbrane će završnu riječ iznijeti 6. maja, javio je BIRN BiH.





(FENA)