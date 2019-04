Pripreme za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici teku bez problema - potvrdio je nakon drugog sastanka Organizacionog odbora za obilježavanje 24. godišnjice genocida nad Bošnjacima "SZ UN-a" iz jula 1995. godine predsjednik tog odbora Hamdija Fejzić.

Arhiv / 24sata.info

Na sastanku su predstavljeni izvještaji predsjednika pododbora o aktivnostima između dvije sjednice.



- Na prvom sastanku su određeni predsjednici pododbora koji su imali zadatak da do ovog sastanka konstituišu pododbore. To su učinili, a pored toga su predložili plan rada. Što se tiće priprema, one idu bez problema - istakao je Fejzić.



Najmasovnija aktivnost u okviru obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici je Marš mira, a predsjednik pododbora za "Marš mira" Munir Habibović ističe da su prošle sedmice bili na terenu i uvidjeli koji su prioritetni radovi na stazi.



- Obišli smo određene lokacije i vidjeli koji su to prioritetni radovi. Sutra ćemo da obiđemo ostatak trase do Nezuka, da vidimo šta treba da radimo. Obići ćemo i trasu Marša mira koji ide iz Žepe. Cilj nam je da što više posla uradimo do ramazana, kako bi tad imali manje aktivnosti. Već imamo zainteresovanih grupa i pojedinaca - rekao je Habibović.

(FENA)