Bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić primio je danas priznanje Počasni građanin Grada Sarajeva, koje su mu uručili gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka i predsjedavajući Gradskog vijeća Igor Gavrić.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

- Drago mi je da sam danas ovdje. Bilo je određenih nesporazuma, sjećate se, jer je bilo nesporazuma s Orhanom Pamukom, jednim od najvećih književnika. Ali uspostavio sam kontakt s gospodinom Pamukom. Napisao mi je da mi čestita i da će biti zadovoljan da se jednom sretnemo i družimo. Tako sam ja obavijestio vodstvo Sarajeva da možemo obaviti preuzimanje priznanja - rekao je Mesić.



Uručenje priznanje Mesić je iskoristio i da kaže da se čovjek u životu mora držati principa.



- Nije to uvijek lako, ali meni je drago da ljudi prepoznaju onoga ko se drži principa - naglasio je.



Gradonačelnik Skaka i predsjedavajući Gradskog vijeća Gavrić zahvalili su, u svoje i uime Gradskog vijeća Grada Sarajeva, Stjepanu Mesiću za sve što je uradio za Bosnu i Hercegovinu i njen glavni grad.



Radi se o priznanju koje dodjeljuje Grad Sarajevo građanima BiH i stranim državljanima za njihov doprinos. To značajno priznanje Stjepanu Mesiću dodijeljeno je prošle godine, a primio ga je danas u Vijećnici.



Stjepan Mesić hrvatski je političar koji je bio drugi predsjednik Republike Hrvatske u dva mandata, te predsjednik prve vlade Republike Hrvatske, predsjednik drugog saziva Hrvatskog sabora od 1992. do 1994. i bivši predsjednik predsjedništva SFRJ.





(FENA)