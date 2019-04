Katolicima je poželio sretan, radostan i blagoslovljen Uskrs, a čestitao je i kršćanskoj braći i sestrama koji ovaj praznik slave po julijanskom kalendaru riječima "Hristos vaskrse-vaistinu vaskrse".

Svjedoci smo da i u današnjem svijetu i sadašnjem vremenu Kristova crkva i mnogi njezini članovi proživljavaju razne kušnje i podnose brojne nevolje i stradanja, čak do svoga fizičkog nestajanja iz svojih rodnih mjesta i domovina - što zbog nevjerodostojnog života i ravnodušnog ponašanja drugih nekih kršćana, a što zbog zavisti, straha, otvorenog neprijateljstva i nasilničkog ponašanja iz redova nekih od ideoloških, interesnih, vjerskih ili isključivih uskogrudnih nacionalnih skupina u njihovom životnom okruženju, naveo je Franjo Komarica.



"Ali, svaki istinski kršćanin znade da je on, kao Isusov učenik, dobio jedno veliko blago. To blago je Božja ljubav i neizmjerno Kristovo milosrđe. On to dragocjeno blago treba ponuditi i drugima i tako im pomoći da i oni otkriju vrijednost toga blaga te ga i sami prihvate", poručio je biskup banjalučki Franjo Komarica povodom predstojećeg Uskrsa koji katolički vjernici proslavljaju u nedjelju.



Dodao je da je "Isusova zapovijed ljubavi osnovni zakon ljudskog savršenstva, pa time i poželjne, pozitivne preobrazbe ovoga svijeta".



"Onima koji vjeruju u Božansku ljubav onda donosi sigurnost da je svim ljudima otvoren put ljubavi i da nije uzaludno nastojanje da se među ljudima i narodima ostvari opće bogatstvo", navodi Komarica.



Prema njegovim riječima Kristova zapovijed ljubavi opominje da se ljubav prema drugima treba vršiti ne samo u velikim stvarima nego poglavito u svakodnevnim životnim prilikama.



"Isus Krist je - kao potpuno nevin- podnio muku i smrt za nas koji smo grješnici pred Bogom. Svojim primjerom uči nas da i mi - osobito ako se zalažemo za istinu, pravu, dobro i mir - s njime zajedno budemo spremni nositi i podnositi nevolje i patnje koje na naša leđa stavljaju oni naši suvremenici, koji u sebi nažalost nemaju ni ljubavi, ni istinitosti ni pravednosti", navodi se u poruci biskupa Komarice.



On je dodao: Uskrsli Krist, kojem je, po njegovom vlastitom svjedočenju, dana sva vlast na Nebu i na zemlji, snagom svoga Duha, već djeluje u srcima tolikih ljudi. U njima on ne samo budi želju za budućim, vječnim životom u Nebu, nego također nadahnjuje, pročišćuje i učvršćuje ona velika i dragocjena nastojanja. kojima se ljudska obitelj trudi oko poboljšanja životnih uvjeta na zemlji i osiguranja dostojnog života svakom čovjeku.



"Zato i ovom svečanom prigodom, potičem sve vas, članove moje biskupije, bilo da živite u svojim župama ili još uvijek iz progonstva uporno tražite mogućnost svoga održivog povratka u svoj rodni kraj - da svi vi, ne samo sada, uz svetkovinu Uskrsa, nego po mogućnosti i svakodnevno ponavljate riječi Isusovog apostola Ivana: Dođi, Gospodine isuse! Te riječi znače: dođi, Gospodine, u nas snažno i učinkovito i pomozi nam da i mi živimo i djelujemo onako kao su to činili Tvoji prvi učenici- prožeti sigurnošću i radošću Tvoga slavnog uskrsnuća! Pomozi nam da ne mislimo na svoju smrt, a da ujedno ne mislimo i na tvoje uskrsnuće; da ne mislimo na svoju ljudsku slabost i grješnost, a da ujedno ne mislimo na Tvoje beskrajno milosrđe prema nama!", navodi Komarica.



Odgovarajući na pitanja novinara o najavljenom susretu Milorada Dodika, predsjedavajućeg predsjedništva BiH sa papom Franjom Komarica je rekao da ga raduje da dolazi do susreta između poglavara Katoličke crkve i naših političara koji nose odgovornost, za sadašnjost i budućnost naše zemlje i njenih stanovnika.



"Znamo kakva je situacija sa katolicima u ovoj zemlji, šta se s njima dešavalo u ratu i poslije", rekao je Komarica.



Naglasio je da u BiH sada živi manje od polovine katolika koji su tu živjeli prije rata, a da u entitetu Republika Srpska nedostaje gotovo 95 odsto katolika.



"Vjerujem da će, ako i o čemu bude razgovora, između svetog oca i političkih predstavnika naše zemlje biti pitanje gdje su katolici, zašto im se nije omogućilo da svi koji žele da se vrate, da se vrate", rekao je Komarica.



Prema njegovim riječima 4.000 porodica uzaludno čeka da mogu se vratite u svoja sela, gradove, niko im ne želi pomoći, a to je tužno i ružno.



"Vjerujem da će biti pitanje šta kanite sa BiH bez jednog konstitutivnog naroda", rekao je biskup banjalučki.



Podsjetio je i na problem povrata imovine Katoličkoj crkvi, navodeći da su više puta molili da im se vrati bar dio imovine kako bi mogli pomagati siromašnima.





