U Bosni, na sjeveru i istoku Hercegovine jutros je umjereno do pretežno oblačno. Lokalno pada slaba kiša. U većem dijelu Hercegovine je sunčano.

Arhiv / 24sata.info

Temperature zraka u 08.00 sati: Bjelašnica -2 stepena, Drvar 3, Ivan-sedlo 5, Bihać i Sokolac 6, Jajce, Sarajevo i Zenica 7, Banja Luka, Bugojno, Gradačac, Grude, Livno, Sanski Most i Srebrenica 8, Prijedor, Tuzla i Zvornik 9, Bijeljina, Doboj i Trebinje 10, Brčko 11, Neum i Široki Brijeg 13 i Mostar 16 stepeni.



Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 949hPa, za 10Pa je veći od normalnog i raste.



Danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalno će padati slaba kratkotrajna kiša ili kratkotrajan pljusak. Na jugu zemlje pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18, na jugu zemlje do 22 stepena.



U Sarajevu pretežno oblačno. Povremeno može padati slaba kiša. Najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

(FENA)