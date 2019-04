Predsjednik Opštinskog odbora SNSD-a Teslić Dragan Bogdanić, koji je i zastupnik SNSD-a u Parlamentu BiH ocijenio je da današnji napad na njega u Tesliću ima politički motiv, navodeći da napadač Ilija Pavlović pripada kriminalnom miljeu.

"Ja sam na trotoaru razgovarao sa prijateljem, Pavlović je izašao iz vozila i odmah počeo da me vrijeđa, udario me je, od udarca sam pao, onako kratko onesviješten sam ustao, on je nastavio sa prijetnjom da će me bukvalno fizički likvidirati i to nije od juče", rekao je Bogdanić novinarima, nakon što je dao izjavu u Okružnom tužilaštvu u Doboju.



On je naveo da mu je Pavlović i ranije prijetio, o čemu su obaviještene nadležne institucije.



"To su ljudi koji su za novac spremni sve da urade. Mislim da sam bio praćen pošto su bila dvojica i da se znalo gdje ću ja biti. Mnogo je koincidencija da bi bilo slučajno", rekao je Bogdanić.



On je naveo da je zbog udarca u glavu i pada bio kod neurologa.



Bogdanić je istakao da nastavlja sa svojim političkim radom, uprkos svim dešavanjima i prijetnjama.



Policijskoj stanici Teslić danas oko 12 sati prijavljeno je da je I. P. (1963.), s područja općine Teslić, nakon verbalne prijetnje fizički napao Bogdanića.





