Sastanak projektnog tima zemalja učesnica u projektu "Innoxenia", koji se bavi inovacijama u turizmu, održavao se jučer i danas u Mostaru, gradu koji je jedini partner ovog projekta iz BiH.

Foto: FENA

Projekt "Innoxenia" odobrila je Evropska komisija, u sklopu programa Interreg ADRION koji obuhvata sve zemlje Jadransko-jonske inicijative, a implementiraju ga Grčka, Italija, Slovenija, Hrvatska, Albanija i BiH.



- U sklopu projekta istražuje se turistički sektor u svim našim zemljama, konkretno uvezuju se turistički akteri koji djeluju u ovom sektoru, bilo da su to privatni poduzetnici ili javni sektor koji djeluje u području turizma - kazala je Amela Sjekirica Suljić, viši stručni saradnik za EU projekte u Gradu Mostaru.



Po njenim riječima, trenutno se radi na prikupljanju podataka.



- Dosta podataka, nažalost, ne postoji na nivou BiH, ali pokušavamo, koliko je moguće, pronaći što više podataka koji se tiču broja smještajnih kapaciteta, broja dolazaka i odlazaka turista, iz kojih zemalja dolaze i slično - kazala je Suljić.



Projekt menadžer za regiju zapadna Grčka Konstantinos Tzamaloukas istakao je kako je projekt usmjeren u smjeru inovacija u turizmu, odnosno kako primijeniti inovativne alate za unapređenje turističkog sektora u svim zemljama koje učestvuju u ADRION programu.



- Projekt primjenjuje istraživački koncept četverostrukih igrača u projektu koji uključuju akademsku zajednicu, javni sektor, privatni sektor i građanstvo i namjera je da sve te četiri učesnice ove mreže daju svoj doprinos u zajedničkom iznalaženju inovativnih alata u turizmu te da zajedno utiču na naše donosioce odluka šta bi to trebalo da se inovira, mijenja i unapređuje u sektoru turizma - naglasio je.



Tzamaloukas smatra kako je doprinos istraživačke komponente jako bitan u ovom projektu jer, kako je kazao, upravo taj istraživački dio baziran je na prikupljanju podataka koji postoje u oblasti turizma.



- Prije svega, tu mislimo na protok turizma, koliki je broj turista koji posjećuju sve ove lokacije i zemlje koje učestvuju u projektu, koji je to broj smještajnih kapaciteta i slično, tako da se na osnovu tih prikupljenih podataka kreira jedna tehnološka platforma koja će objediniti sve te pokazatelje za sve zemlje učesnice u projektu i omogućiti da se proizvede jedan softverski alat koji će donosiocima odluka pomoći da na jednom mjestu imaju sve te podatke iz svih zemalja, da ih mogu komparirati i eventualno onda primijeniti u svojim područjima - zaključio je Tzamaloukas.



Po njegovim riječima, završni rezultat je jedna strateška agenda koja bi trebala biti potpisana do kraja septembra 2019. godine.



- Taj neki završni rezultat je jedna strateška agenda koja će se potpisati među svim partnerima koji učestvuju u projektu, a koja će doprinijeti radu svih učesnika u turizmu - poručio je Tzamaloukas.

(FENA)