Državni sud osudio je Muniba Ahmetspahića na tri godine zatvora za ratovanje u Siriji, nakon što je prihvatio sporazum o priznanju krivnje koji je potpisao s Tužilaštvom BiH.

- Vijeće je odlučilo da prihvati sporazum i smatra ga zakonitim. Sud donosi presudu za počinjenje krivičnog djela organizovanje teroristističke grupe, na način kako je opisano u optužnici i osuđuje ga na tri godine zatvora - kazao je predsjedavajući sudija Branko Perić, javio je BIRN BiH.



Prema presudi, Ahmetspahić je od 2013. do 2018. boravio na području Sirije i Iraka kao pripadnik paravojnih formacija Islamske države Iraka i Levanta (ISIL), “Jabhet al-Nusra“ i “Al-Nusrah Front”. Na teret mu je stavljeno da se pridružio terorističkim organizacijama i sudjelovao u borbama i terorističkim aktivnostima, prilikom kojih je i teško ranjen na području Sirije.



Iz Tužilaštva BiH je ranije saopćeno da su tokom istrage prikupljeni dokazi da je on Ahmetspahić komunicirao i koordinirao aktivnosti sa drugim državljanima BiH koji se nalaze na području Sirije i Iraka, kao i da je po dolasku u BiH organizirao i pomagao odlazak drugog državljanina BiH na to područje.



Optuženom će u kaznu biti uračunato vrijeme koje je proveo u pritvoru od 22. novembra 2018. godine, a sudija Perić je prihvatio prijedlog Tužilaštva BiH da mu se produži pritvor.



- Što se tiče presude, Munibe i tužilac i Sud su vam pružili još jednu šansu da okončate ovu vrstu aktivnosti - kazao je sudija Perić obraćajući se Ahmetspahiću.



Ahmetspahić je ranije pravosnažno oslobođen optužbi za organizovanje terorističke grupe, odnosno da je uništio dokaze i tragove nakon što je Mevlid Jašarević u oktobru 2011. u Sarajevu pucao na Ambasadu Sjedinjenih Američkih Država (SAD). Jašarević je zbog ovog terorističkog napada osuđen na 15 godina zatvora.



Na početku ročiša, sudija Perić je rekao i se Ahmetspahić sporazumom obavezao da će svjedočiti protiv drugih optuženih ukoliko bude potrebe.



Tužilac Dubravko Čampara je kao razloge za potpisivanje sporazuma naveo da je Ahmetspahić u BiH došao kao invalid sa visokom amputacijom noge, te da je bio potpuno korektan u komunikaciji sa pripadnicima Državne agencije za istrage i zaštitu i Tužilaštvom BiH.



- On se obvezao na konkretno svjedočenje na okolnosti dešavanja na području Sirije, na okolnosti drugih koji su se vratili i ko se zajedno sa njim nalazio i kako se vratio. Otežano mu je kretanje zbog visoke amputacije. Posebano je intresantan nalaz i mišljenje vještaka neuropsihijatra Abdulaha Kučukalića da je potpuno deradikaliziran. Došlo je do priznanja greške, želi da živi u BiH i da mu djeca rastu s ocem - kazao je tužilac Čampara.



Ahmetspahićev advokat Rusmir Karkin je nagalasio je da je njegov klijent već SIPA-i ispričao šta je prvi i drugi put radio u Siriji i zbog čega se vratio.



- Nakon par mjeseci boravka u Siriji 2013. godine postao je invalid. Njegova želja je bila da se vrati. Oženio se sa bosankom i dobio dvoje djece. Dvije godine je radio na pronalasku sigurnog puta za povratak u BiH. Bio je svjestan da će biti predmet intresovanja pravosudnih organa. On je bio spreman da podnese posljedice, i ženu i djecu vraća u BiH - kazao je Karkin.



Ahmetspahić je istaknuo da se pokajao i da je svjestan koliko je bio izmanipulisan.



- Koliko je bilo naivno sa naše strane da donesemo takvu odluku… Savjetovao bih omladini da ne nasjedaju na takve stvari. Ko hoće da se bori za pravdu da se bori na legalan način - kazao je Ahmetspahić.



Ahmetspahić je uhapšen krajem novembra 2018. godine na Aerodromu Sarajevo.

