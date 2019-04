Gorivo u BiH je u protekloj sedmici u odnosu na sedmicu ranije bilo skuplje i do 10 feninga po litru.

Foto: Ilustracija

Ako nam je za utjehu, na početku ove sedmice nije došlo do novih korekcija, ali vozači strahuju da će se to ubrzo desiti, s obzirom na kretanja na svjetskom tržištu, odakle su se trendovi, bar kada je riječ o poskupljenjima, uvijek slijevali i u BiH.



Po informacijama Spoljnotrgovinske komore BiH, oslonjene na podatke Međunarodne unije drumskog saobraćaja, u pretprošloj sedmici smo benzin 95 plaćali 2,16 KM, za benzin 98 trebalo je izdvojiti 2,31, a za litar dizela 2,26 KM.



Već u prošloj sedmici dizel je poskupio i koštao 2,36 KM, a narasla je i cijela benzina 98 – na 2,36 KM, dok benzin 95 nije poskupljivao.



Cjenovnici su juče bili na prošlosedmičnom nivou, ali informacije kojim raspolažu vozači nisu optimistične.



“Mi smo još prije desetak dana imali informaciju da treba doći do poskupljenja goriva, s tim što na benzinskoj pumpi gdje ja točim nije bilo korekcija. Međutim, očekuje se da se to dogodi svaki dan”, rekao je za “Nezavisne” Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za međunarodni i unutrašnji transport RS.



Po njegovim riječima, svako poskupljenje goriva je predstavnicima ove branše poput omče oko vrata.



“Mi unazad deset godina nismo uspjeli da dignemo cijenu prevoza, malte ne ni žuti fening. Svako poskupljenje goriva nama je ogroman problem, jer mi cijene svojih usluga ne možemo dići”, žali se Grbić.



Prema podacima Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima u Privrednoj komori RS, u Banjaluci u proteklom periodu nisu rasle cijene goriva.



“Nezahvalno je procjenjivati šta bi se moglo desiti u narednom periodu kada je riječ o cijenama goriva, ali zasad nema najava da će doći do promjena”, rekli su za “Nezavisne” iz ove grupacije.



Jedan Banjalučanin kaže da više nema smisla da cijene goriva skaču i da se to pravda kretanjem na svjetskom tržištu jer je naš standard ionako loš.



“Planiram što više da se vozim biciklom na posao, vidim mnogi to će rade, kako bih uštedio bar malo”, rekao je on.



Inače, na svjetskim tržištima su cijene nafte porasle i prošle sedmice, dosegnuvši novi najviši nivo od novembra prošle godine, što je ponajviše posljedica smanjenja ponude iz Venecuele, Irana i Libije.



Kako javljaju agencije, na londonskom tržištu je cijena barela prošle sedmice porasla za 1,7 odsto, odnosno na 71,55 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 1,3 odsto, na 63,89 dolara.



CJENOVNIK



95 BMB 98 BMB DIZEL



14. sedmica 2019. 2,16 2,31 2,26



15. (prošla) sedmica 2,16 2,36 2,36





(NN)