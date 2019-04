Na spomen obilježju „Goražde grad heroj, svojim braniocima“ danas je održana centralna manifestacija obilježavanja 27. godišnjice formiranja Armije Republike BiH na području BPK-a.

Kantonalni i gradski zvaničnici, kao i delegacije pripadnika Oružanih snaga BIH te boračkih udruženja, položili su cvijeće i odali počast poginulim braniocima Goražda.



Svečanosti su prisustvovali učenici goraždanskih škola koji su imali priliku čuti dio priče o slavnom putu Armije RBiH i borcima koji su sačuvali ovaj dio BiH.



O tome kako je stasala Armija RBiH prije 27 godina te izuzetnom doprinosu koji su u odbrani BiH dali borci Goražda i susjednih gradova, govorio je Abduselam Sijerčić Pelam, ratni komandant 31. Drinske udarne brigade.



Naglasio je da sjećanja o tom vremenu i njegovim sudionicima treba prenositi mladima.





"Zbog mladih želim reći da je Armija BiH početkom agresije na našu domovinu stasala od jedinica Patriotske lige, Zelenih beretki, Teritorijalne odbrane i jedinica MUP-a RBiH. Ona nije imala nikakav drugi predznak i njen jedini cilj je bio da se odupre agresiji koja je počela tada. Iako je Armija uspjela odbraniti cjelovitost BiH i sačuvati je i do danas traje borba za njeno opstanak i stvarno priznanje“ - kazao je Sijerčić.



Ocijenio je da poruke koje dolaze iz RS-a negiraju opstojnost BiH te da to najbolje pokazuje ko želi razarati ovo što imamo sada.



„Mi koji smo odbranili BiH spremni smo ponovo braniti ovu državu, ali to treba riješiti politički i sačuvati ovo za što smo se borili. Najbolji primjer negiranja je i pokretanje optužnice protiv Atifa Dudakovića i želja da se naša borba izjednači s agresorom. Svima razaračima BiH poručujem da ćemo ostati dosljedni naše borbe i sačuvati lik i djelo svakog pripadnika Armije RBIH", istakao je Sijerčić.



O značaju osnivanja ARBiH, govorio je i Eniz Halilović, aktuelni kantonalni ministar za boračka pitanja.



„To je snaga koja je časno i herojski odbrabila BiH njenu višestoljetnu postojanost, pravo na suverentitet i dekomratiju. Ovaj datum je jedan od najznačajnijih praznika u modernoj historiji BiH, posebno iz razloga što je Armija RBiH bila prva okosnica stvaranja i očuvanja multietničke zajednice svih konstitutivnih bh.naroda“ - kazao je Halilović.



Počast poginulim braniocima odata je i polaganjem cvijeća na šehidskom mezarju u naselju Kolijevke.





