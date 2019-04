Transparency International u BiH (TIBiH) je zajedno s grupom nevladinih organizacija podnio svoje komentare na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, koji je na predoženom dnevnom redu sjednice Narodne skupštine Republike Srpske koja počinje sutra.

- Nacrt je pripremilo Ministarstvo unutrašnjih poslova RS (MUPRS), zajedno s drugim spornima nacrtima, kao što je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru – navode iz te nlavladine organizacije.



U komentarima civilnog društva je naglašeno da su, kako se dodaje, predloženim rješenjima značajno proširena policijska ovlašćenja u pogledu pozivanja lica, uzimanja izjava i lišenja sloboda, kao i u pogledu provođenja posebnih istražnih radnji, i to odredbama koje nisu dovoljno jasne.



- Na taj način se u praksi omogućuje primjena pretjeranih diskrecionih ovlašćenja policijskih službenika. Ako se to poveže s nedavnim dešavanjima u Banjoj Luci kada je veći broj građana prijavio zloupotrebe policijskih ovlašćenja, zbog čega je TIBiH podnio i krivične prijave, to s pravom izaziva zabrinutost građana. U nacrtu nisu jasno navedeni razlozi donošenja spornih izmjena i dopuna – navode iz TIBiH.



Sporni Nacrt spada, kako tvrde, u grupu propisa koji su razmatrani prethodnih dana, i koje je javnost prepoznala kao propise kojima je jedini cilj uskraćivanje građanskih prava i sloboda.



- Posebno je sporno što se policijska ovlašćenja proširuju protivno krivično-procesnim odredbama, i na uštrb sistemskih zakona, kao što je Zakon o krivičnom postupku (ZKP). Tako se predviđa da prikriveni istražioci mogu biti bilo koja lica, dok ZKP propisuje da to mogu biti samo ovlašćena službenica lica. TI BiH poziva stručnu i akademsku javnost da se oglase, i poziva Vladu RS i MUP RS da povuku Nacrt radi dorade spornih rješenja - navode iz TIBiH.

