Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se po vlažnom ili mokrom kolovozu. Na planinskim prevojima skreće se pažnja na učestale odrone zemlje ili kamenja.

Arhiv / 24sata.info

Apeluje se na vozače da budu maksimalno oprezni, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja.



Zbog izvođenja radova na redovnom održavanju u tunelu 1. mart na autoputu A-1 smjer Zenica jug- Lašva, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na lijevu kolovoznu traku u dvosmjernom režimu.



U toku su radovi na vijaduktu Bojnik na dionici autoputa A-1 Sarajevo zapad-Sarajevo sjever, gdje se do kraja ovog mjeseca saobraća usporeno, jednom trakom.



Na magistralnom putu M-16.4 Novi Travnik-Bugojno, zbog radova na rekonstrukciji mosta na ulazu u Bugojno, obustavljen je saobraćaj. Za vrijeme radova putnička vozila koriste alternativni pravac kroz naselja Kula i Kandija. Teretna vozila iznad 7 tona ukupne mase, kao i do sada, koriste putni pravac Travnik-Donji Vakuf-Bugojno.



Zbog radova u tunelu Vranduk II, na magistralnom putu M-17 Zenica-Nemila saobraća se jednom trakom-naizmjenično. Tokom dana, zbog pojačane frekvencije vozila na ovoj dionici, dolazi do formiranja dužih kolona u oba smjera.



Na raskrsnici magistralnih puteva M-17 i M-6 u Tasovčićima u toku je izgradnja kružnog toka, zbog čega se saobraća sporije, uz obavezno poštivanje privremeno postavljene signalizacije.



Usporeno, zbog radova, saobraća se i na putnim pravcima: M-18 Semizovac-Vogošća (na ulazu u Vogošću), M-2 prolaz kroz Neum, M-18 Kladanj-Podpaklenik, M-4 Teslić-Karuše i M-16 Banja Luka–Crna Rijeka (u mjestu Dabrac).



Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.



Zbog radova u Hrvatskoj, zatvoreni su granični prijelazi Ivanica-Gornji Brgat i Bosanski Novi-Dvor (za vrijeme obustave, omogućen je prelazak pješaka i biciklista). Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta GP Brčko-Gunja, saopćeno je iz IC BiHAMK-a.

Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja



U Bosni i Hercegovini jutros se prometuje po mokrim ili djelomično vlažnim kolnicima. Dionicama cesta koje prolaze usjecima upozorava se na moguće odrone kamenja i zemlje na kolnik.



Zbog izvođenja radova na ulazu u Bugojno (most preko rijeke Vrbas) na dionici M-16.4 Novi Travnik - Bugojno, promet teretnih vozila preko 7 tona se preusmjerava na dionicu Bugojno - Donji Vakuf - Travnik, dok osobna vozila prometuju obilaznicom kroz naselja Kula i Kandija.



Zbog izvođenja radova na dionici A1 Zenica jug - Lašva u tunelu 1.mart, promet se preusmjerava na lijevu kolničku traku u dvosmjerni režim odvijanja prometa.



Na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad - Tarčin (lokacija Ban Brdo) zbog klizišta promet je u tunelu Igman preusmjeren u pretjecajnu traku.



Zbog izvođenja radova na vijaduktu Bojnik na dionici A1 Vlakovo - Jošanica, promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom.



Zbog izvođenja radova u tunelu Vranduk II na dionici M-17 Zenica - Nemila, promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom naizmjenično.



Zbog oštećenja kolnika na dionici M-16 Prijedorska petlja - Klašnice, promet se odvija usporeno jednim prometnim trakom naizmjenično.



Zbog izgradnje naplatne postaje “Čatrnja” na autocesti Banja Luka - Gradiška, promet se na mjestu izvođenja radova odvija usporeno.



Na dionici M-18 Brod na Drini - Šćepan Polje (granica BiH/CG), zabranjen je promet za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.



Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na: M-2 prolaz kroz Neum, M-4 Banja Luka (Rebrovac) - Čelinac, Teslić - Karuše, M-14.2 Šamac - Domaljevac, M-16 Banja Luka - Crna Rijeka (Dabrac), M-17 Tarčin - Konjic (Bradina), Tasovčići - Klepci (raskrižje M-17 i M-6) i M-18 Semizovac - Vogošća, Olovo - Semizovac, Kladanj - Podpaklenik.



Zbog radova na R-418 Prozor - Tomislavgrad (dionica Podborsko raskrižje - Aćimići) promet je potpuno obustavljen. Alternativni pravac za osobna vozila je kroz naselje Sopot, dok se teretna vozila i autobusi preusmjeravaju preko Blidinja ili Bugojna.



Usporeno se prometuje na dionici M-16 Banja Luka - Crna Rijeka (Gornji Šeher) zbog aktiviranja klizišta i pucanja vodovodne cijevi.



Zbog radova na razminiranju terena u blizini prometnice mogući su povremeni zastoji tijekom dana na M-1.8 Šićki Brod - Srebrenik u mjestu Potpeć i M-14.1 Brod - Odžak (Klakari Donji).



Zbog izvođenja radova u Mostaru, obustavljen je promet u ulici dr. Ante Starčevića (od hotela “Ero” do raskrižja s ulicom Vokića i Lorkovića).



Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.



Zbog izvođenja radova u Hrvatskoj do 17.04. obustavljen je promet na GP Ivanica - Gornji Brgat. Zbog izvođenja radova u Hrvatskoj, obustavljen je promet na GP Bosanski Novi - Dvor. Obustavljen je promet za teretna motorna vozila i autobuse na GP Brčko - Gunja, priopćeno je iz IC AMSBiH-a.

(FENA)