Udruženja koja okupljaju žrtve rata u Bosni i Hercegovini uputila su dopis na adresu rukovodstva Helsinškog odbora Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, a vezano za sramotno ponašanje Milorada Dodika, predsjedavajućeg Predsjedništva BiH očitovano kroz glorificiranje ratnih zločinaca i poricanje presuda međunarodnih sudova.

Pismo je u ime 12 udruženja, koja okupljaju žrtve, adresirano na ime Alceeja Hastingsa, predsjedavajućeg Helsinškog odbora - kongresmena, te na ime kopredsjedavajućeg senatora Rogera Wickera.



U dopisu se govori o činjenicama koje je utvrdio Haški tribunal u presudi Radovanu Karadžiću, te se skreće pažnja na Dodikovu agresivnu kampanju negiranja sudske istine i vrijeđanja osjećanja žrtava i porodica žrtava.



U rezolucijama 134 i 199 koje su usvojili Predstavnički dom i Senat SAD-a, potvrđena je privrženost SAD-a istini utvrđenoj presudama Haškog tribunala, te zaštiti prava žrtava.



U obje rezolucije genocid u Srebrenici opisan je kao jedinstven proces genocida koji je početak imao u aprilu 1992. i koji je finaliziran u julu 1995. godine, masovnim likvidacijama.



“Sa početkom u aprilu 1992. godine, agresija i etničko čišćenje koje su izvršile snage bosanskih Srba, s ciljem zauzimanja kontrole nad teritorijama, doveli su do masovnog priliva Bošnjaka na područje Srebrenice i okoline gdje su tražili utočište, a koje je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija proglasilo zaštićenom zonom u rezoluciji 819 od 16. aprila 1993.“, kaže se u tekstu rezolucije Kongresa i Senata.







Senator Wicker, na kojeg je naslovljeno pismo žrtava, boravio je u posjeti Bosni i Hercegovini u julu prošle godine, a u oktobru je imao izlaganje na temu stanja u BiH, naglasivši da ne može biti kompromisa kada je u pitanju zaštita ljudskih prava i vladavina prava.



“Agresivna kampanja predsjedavajućeg Predsjedništva BiH protiv presuda međunarodnih institucija upravo je nasrtaj na vladavinu prava, a vrijeđanje osjećanja žrtava i porodica žrtava grubi je atak na ljudska prava“, navode iz udruženja žrtava.



Wicker je, u svom zadnjem obraćanju pred Senatom o BiH, prije nekoliko mjeseci, podcrtao da Evropa i SAD moraju čvrsto djelovati u BiH u vezi sa onima koji podrivaju ovakve principe i da trebaju postojati sankcije za one koji to čine.



“Udruženja žrtava u potpunosti podržavaju pristup u kojem neće biti kompromisa kada su u pitanju elementarne demokratske vrijednosti i nadaju se zaštiti od agresivne kampanje koju provodi Milorad Dodik kao nosilac funkcije najviše izvršne vlasti protiv žrtava kao najugroženijih kategorija građana“, zaključuju iz udruženja.





