U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje oblačno vrijeme. Prijepodne ponegdje u Bosni je moguća slaba kiša ili rosulja, a poslijepodne ili u večernjim satima u većem dijelu BiH će biti sa kišom i lokalnim pljuskovima. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne je moguća grmljavina.

ilustracija / 24sata.info

Vjetar će biti slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 1 do 6, na jugu od 7 do 11, a dnevne od 10 do 16, na jugu do 19 stepeni.

U Sarajevu će biti oblačno vrijeme sa kišom u večernjim satima. Tokom dana je povremeno moguća slaba rosulja. Jutarnja temperatura oko 3, a dnevna oko 10 stepeni.

Danas je u BiH oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne je zabilježena slaba kiša ili rosulja.

Temperature zraka danas u 14.00 sati (°C): Bjelašnica -3; Ivan-edlo 3; Bihać 4; Sanski Most 5; Gradačac, Tuzla 6; Bugojno, Sarajevo 7; Brčko 8; Livno 11; Neum, Široki Brijeg 14; Grude 15 i Mostar 16, saopćeno je iz FHMZBiH.

(24sata.info)