Udruženje za zaštitu životinja "Dreams" objavilo je šokantan status na Facebook stranici o zlostavljanju pasa u centru Sarajeva, a koji je prijavljen i policiji.

Foto: Facebook - 24sata.info

Upozorili su na muškarca koji u centru glavnog grada BiH seksualno zlostavlja psa. Više puta viđen je kako tuče i udara životinje, a prema njihovim informacijama, psi misteriozno nestaju u Sarajevu.

Ovaj status prenosimo u cijelosti.

- Upozorenje! Molimo Vašu pažnju! Ako ga primijetite sa psom, pozovite policiju i zadržite psa!!! Mi ćemo uzeti psa. Djevojke i žene, nemojte pokušavati oduzeti psa ukoliko ste same. Zna biti nasilan, ali samo kada su žene u pitanju, dok je s muškarcima sasvim druga stvar. Muška osoba s fotografije lijevo sa psom (bez imena i adrese prebivališta, praktično NN lice) u noći 9. aprila, lokacija pored hotela "Kovači", seksualno je zlostavljao psa.

Silovao je jadnog psa!!! Svjedok ovog monstruoznog događaja se odmah javio nama, a mi smo obavijestili policiju. Slučaj je prijavljen PU Stari Grad ispred Udruženja za zaštitu životinja "Dreams" uz iskaz svjedoka. Službenici PU Stari Grad su bili izuzetno susretljivi i ljubazni.

Policija će nas obavijestiti o koracima koje će poduzeti. Gotovo svi, na području od Baščaršije do Titove ulice, znaju o kome se radi, mada niko ne zna njegovo ime. Često je u alkoholiziranom stanju. Šuška se već neko vrijeme po gradu da ovaj bolesnik vrlo često sa sobom vodi psa, kojeg često zamijeni drugim psom.

Psi nestaju misteriozno, druge nabavlja, a kako sad znamo pouzdano, i seksualno ih zlostavlja i tuče. Nažalost, saznajemo tek prije dva dana da je 27.februara ove godine aktivistkinja Nina Gurda u prisustvu policije oduzela od njega psa ženku pitbula, skotnu. Tog dana spomenuta spodoba je tukla navedenog psa, bacao je psa i šutao nasred Titove ulice naočigled desetine prolaznika.

Nina je reagirala (postoji svjedok i ovog događaja) te je došlo do fizičkog obračuna, nakon čega je došlo do reakcije policije i oduzimanja psa. Svi štenci u ovoj ženkici su bili mrtvi, kao posljedica zlostavljanja i batinanja. Tek sada kada se desio slučaj seksualnog zlostavljanja jadne životinje, tj. kada se otkrilo šta on radi, a ko zna koliko puta i nad koliko pasa je to učinio, tek sada se ljudi javljaju i reagiraju, tipa ja sam ga vidio, ja sam ga vidjela, mi smo ga vidjeli kako tuče psa, kako prebija psa itd.

Ljudi, muka mi je, ali istinski! Muka mi je! Niko nikoga ne nagovara da djeluje fizički, Bože sačuvaj, daleko od toga, a zar niko nije mogao pozvati policiju kada to vidi??? Šta je sa muškarcima u ovom gradu? Zar nijedan nije mogao da uzme psa od njega? Niko? Kako ste mogli nastaviti živjeti s tim??? SRAM NAS BILO SVE ZAJEDNO! Tri noći ne spavam, nakon što sam saznala za ovo. Sto puta se pitam, kako ste mogli svi vi koji ste vidjeli i koji ste znali okrenuti glavu i mirno zaspati???

( Avaz)