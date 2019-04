Danas se u BiH predviđa oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima.

ilustracija / 24sata.info

U Hercegovini je moguća i grmljavina u drugom dijelu dana. Na planinama slab snijeg. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 0 do 6, na jugu od 6 do 11, a dnevne od 6 do 12, na jugu od 14 do 18 °C.

U nedjelju 14.04.2019., oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Poslije podne u Hercegovini je moguća grmljavina.

Jutarnje temperature od 1 do 6, na jugu od 6 do 11, a dnevne od 10 do 16, na jugu do 18 °C.

(24sata.info )