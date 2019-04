U Srebrenici je danas obilježena 26. godišnjica zločina nad bošnjačkim civilima.

Foto: FENA

Ispred igrališta osnovne i srednje škole u Srebrenici počast nevino ubijenim žrtvama 12. aprila 1993. godine odali su preživjele žrtve i članovi porodica, udruženja preživjelih žrtava genocida, zamjenik načelnika Hamdija Fejzić i predsjendik Skupštine Općine Srebrenica Nedib Smajić, predstavnici Vlade TK-a, Koordinacija boračkih udruženja TK-a, te predstavnici Kabineta člana Predsjedništva BiH Željka Komšića.



Program obilježavanja je počeo intoniranjem himne BiH, proučena je Fatiha za sve nevino ubijene žrtve i održan historijski čas te položeno cvijeće na spomen ploču.



Na današnji datum ubijen je Mehmedalija Mustafić, otac Medihe Smajić.



- Nažalost, ni nakon 26 godina počinioci i nalogodavci ovog strašnog zločina nisu odgovarali za 'srebreničke Markale'. Pored moga oca i drugih ovdje su ubijena i djeca, uništene cijele porodice, starci i samo ova spomen ploča svjedoći da je ovdje krv prosuta i ubijeni ljudi samo zato što su bili muslimani. Danas u školi u Srebrenici niko se nažalost neće sjetiti ni odati počast nevinim žrtvama – kazala je Smajić.



Dvanaestog aprila 1993.godine ubijena je kćerka Fikreta Ibrahimovića, koji se danas prisjetio tog masakra.



- Na licu mjesta je moja kćerka umrla, nju je granata isjekla na komade, a na kičmi je imala ožiljak od granate. Preteško je bilo vidjeti dijete iskomadano. Tokom pada Srebrenice poginula su mi dva sina, od jednog je pronađeno kompletno tijelo, a od starijeg sina samo pet koščica. Teško se nosim s bolom i tugom kao i ostale preživjele žrtve rata - ispričao je prisutnima Ibrahimović.



Preživjela žrtva Hasan Hasanović na današnji datum je bio na igralištu i živi je svjedok zločina koji se desio.



- Jaka detonacija me bacila u nesvijest i kada sam se probudio vidim sam da su mnogi dječaci bili mrtvi. Kada sam se okrenuo, vidio sam na tribinama da dječaci nemaju glave, ruke, noge, tijela su bila izmasakirana. Oni koji su bili živi su vrištali. Puzeći sam pobjegao do jedne kuće i sakrio se, nasreću sam preživio taj zločin - kazao je Hasanović.



Na današnji dan 1993. godine četiri granate isapljene s položaja srpske vojske na mjestu su ubile 74 i ranile više od 100 civila Bošnjaka koji su bili na igralištima ispred osnovne i srednje škole u Srebrenici. Broj žrtava se povećao jer je nekolicina podlegla na putu do bolnice i u bolnici.



Za ovaj zločin još niko nije odgovarao.

(FENA)