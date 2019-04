U organizaciji Ministarstva odbrane i Oružanih snaga (OS) BiH danas je u Goraždu upriličena promocija vojnog poziva za učenike završnih razreda srednjih škola s područja Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde.

Foto: FENA

Na ovaj način nastoje se motivisati mladi ljudi da se prijave na službu u Oružanim snagama BiH jer im se, kako je istaknuto, time otvaraju brojne mogućnosti u smislu napredovanja.



- Imamo jako puno mogućnosti gdje bi ti mladi ljudi mogli da nađu svoje životno opredjeljenje vezano za vojni poziv. Imamo izuzetne uslove koji se obezbjeđuju kroz programe prijema u Oružane snage, od školovanja na vojnim akademijama do prijema vojnika - kazao je pukovnik Nedžad Novalija, stručni saradnik u Sektoru za upravljanje personalom u Ministarstvu odbrane BiH.



Najavio je da će već iduće sedmice biti raspisan konkurs za prijem 257 vojnika u sistem OSBiH.



- Cilj je da mladima na naki način pružimo mogućnost i pomognemo da ostvare svoju egzistenciju i ostanu u BiH. To nam je cilj i na tome ćemo istrajati - kazao je Novalija.



Sead Muratović, pomoćnik ministrice odbrane BiH za upravljanje personalom, naglasio je da je vojna profesija atraktivna ali i zahtjevna.



- Nije to posao koji traje od deset do sedamnaest sati već je to profesija vrlo zahtjevna i teška, ali isto tako jako atraktivna. Pozivamo mlade građane i građanke BiH koji dobiju dovoljno informacija za njihovu profesionalnu karijeru i koji se prepoznaju u ovome, da se prijave na konkurse OSBiH. Nije to prijem samo običnih vojnika već i kadeta koji u budućnosti mogu postati oficiri Oružanih snaga BiH - kazao je Muratović.



Promocija vojnog poziva bit će upriličena i u drugim gradovima BiH.



(FENA)