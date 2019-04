Od 2007. godine postupkom vantjelesne oplodnje rođeno je više od 1.000 novorođenčadi u Republici Srpskoj (RS).

U periodu od 2007. do 2018. godine ukupno je odobreno 4.596 zahtjeva za vantjelesnu oplodnju, a izdvojeno je oko 20 miliona KM.



Iz entitetske vlade je saopćeno da su prošloj godini lokalne zajednice ukupno zaprimile 206 zahtjeva za finansiranje vantjelesne oplodnje, a odobrile njih 179 ili 87 posto u iznosu od 445.414 KM.



Najveći broj pristiglih zahtjeva imali su: Banja Luka, Trebinje, Bijeljina, Prijedor i Rogatica.



Po podacima Fonda zdravstvenog osiguranja RS, lani je odobren ukupno 641 zahtjev za vantjelesnu oplodnju, za prvi pokušaj 380, za drugi 182, a za treći 73 zahtjeva.



Troškovi za ove namjene u 2018. su iznosili 2,5 miliona KM, navodi se u saopćenju iz entitetske vlade koja je danas prihvatila Informaciju o učešću lokalnih zajednica u finansiranju vantjelesne oplodnje u prošloj godini.



Fond u cjelosti finansira tri postupka vantjelesne oplodnje ženama do 40 godina starosti, a onima od 41 do navršene 42 godine finansira 50 posto troškova.

Ženama koje su starije od 42 godine, ukoliko rode dijete postupkom vantjelesne oplodnje, u cjelosti se refundiraju troškovi.

