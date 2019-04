Državni poslanici danas je trebalo da razmatraju Informaciju Vijeća ministara BiH o kontroli i upravljanju prilivom masovnog broja migranata i izbjeglica u BiH sa osvrtom na aktuelnu sigurnosnu i humanitarnu situaciju na području USK.

Foto: 24sata.info

No, hitna sjednica Predstavničkog doma je prekinuta joj nisu prisustvovali poslanici iz RS, zbog čega nije bilo moguće osigurati kvorum za punopravno odlučivanje.



Današnju sjednicu su inicirali poslanici SDP-a, Naše stranke, SBB-a i A-SDA.



Jedan od inicijatora, poslanik A-SDA Jasmin Emrić izrazio je razočarenje zbog današnjeg prekida ove sjednice.



On tvrdi da sjednica nije trebala biti prekinuta budući da je postojao kvoruma za zasjedanje ovog tijela, ali ne i za punopravno odlučivanje.



Ocijenio je da je kriza nastala povećanim prilivom migranata u USK eskalirala zbog čega je i podnesen zahtjev za hitnom sjednicom posebno naglašavajući da takozvana balkanska ruta završava zapravo u tom kantonu jer Hrvatska kontrolira granicu te oni ne mogu prijeći u Evropsku uniju.



"Činjenica da je ove godine u prva tri mjeseca u Unsko-sanskom kantonu registrirano više od 6.000 migranata treba zabrinjavati ne samo vlasti u tom kantonu, nego i predstavnike u državnim institucijama koje u skladu sa zakonima o strancima i azilu trebaju raditi svoj dio posla", rekao je Emrić novinarima nakon otkazivanja sjednice.



On je podsjetio da je za upravljanje migracijama nadležno Koordinaciono tijelo te je pozvao bh. vlasti da hitno urade program mjera kako bi zaustavili migrantsku rutu kroz BiH koja završava u Unsko-sanskom kantonu, a to traže i građani u ovom kantonu budući da se radi o kriznoj situaciji koja zahtjeva hitno djelovanje.



Prema riječima poslanika SDA Adila Osmanovića, s obzirom na to da je migrantska kriza ozbiljan problem, ova stranka očekivala je da će se voditi rasprava, te ustanoviti zaključci koji bi doprinijeli tome da se uozbilje sve institucije, odnosno svi nivoi vlasti u BiH.



"Smatramo da teret migrantske krize treba rasporediti na općine, kantone, entitete i državu", naveo je Osmanović.



Dodao je da u ovom slučaju, samo neki kantoni i neke općine snose teret migrantske krize, "dok se značajni nivoi vlasti niti budžetski, niti drugim kapacitetima ne suočavaju sa tom krizom".



Predsjedavajuća Predstavničkog doma Borjana Krišto (HDZ BiH) kazala je da migrantska kriza nije problem samo jednog kantona, ali potrebno mu je pristupiti na ustavan i sistemski način.



Ona je istakla da, iako je sjednica bila zakazana, pred poslanicima nije bilo materijala ni od institucija niti od poslanika koji su tražili hitnu sjednicu, osim prijedloga zaključaka Gradskog vijeća Bihaća.



"Zar o njima treba raspravljati Parlament BiH tim više jer u njima stoji da su oni obavezali političke predstavnike s tog područja BiH da se bave ovom temom", kazala je Krišto, dodajući da nikakav akt nije došao ni od Ministarstva sigurnosti BiH.

(24sata.info)