Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme sa kišom u zapadnim područjima.

Arhiv / 24sata.info

Temperature zraka u 08 sati: Bjelašnica -2 stupnja, Ivan Sedlo 6, Sokolac 7, Bugojno, Drvar, Jajce i Livno 8, Bihać, Sarajevo i Trebinje 9, Sanski Most, Srebrenica, Tuzla i Zenica 10, Banja Luka, Bijeljina, Gradačac, Grude, Prijedor i Zvornik 11, Brčko, Mostar i Neum 12 stupnjeva.



Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 934 milibara, za 8 milibara je niži od normalnog i sporo opada.



Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne, kiša se očekuju u južnim, zapadnim i sjevernim područjima. Tokom dana, padavine se očekuje i u ostalim djelovima zemlje.

Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Intenzivnije padavine očekuju se u sjevernim područjima Bosne.



Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 12 do 17, a u istočnim područjima do 20 stupnjeva.



U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana i sa kišom. Najviša dnevna temperatura oko 14 stupnjeva.



Prognoza vremena za naredna tri dana



Petak: Pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Padavine uglavnom u većem dijelu Hercegovine, Krajini, centralnim područjima Bosne. U planinskim djelovima sa susnježicom i snijegom. Najmanje padavina se očekuje u istočnim područjima Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu od 6 do 10, a najviša dnevna temperatura od 6 do 11, na jugu do 14 stupnjeva.



Subota: Pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a u planinskim područjima sa susnježicom i snijegom. U večernjim satima, u Hercegovini suho i postupno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 9, a najviša dnevna temperatura od 6 do 10, na jugu do 13 stupnjeva.



Nedjelja: Umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana, u Hercegovni i u centralnim područjima i sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 9, a najviša dnevna temperatura od 6 do 10, na jugu do 15 stupnjeva.

(24SATA.INFO)