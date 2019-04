Pohodom "Put istine i sjećanja", na koji je do sada prijavljeno 500 sudionika, 16. travnja počet će središnji dio obilježavanje 26. godišnjica stradanja 116 civila bošnjačke nacionalnosti u selu Ahmići, u blizini Viteza, koje su 1993. godine ubili pripadnici HVO-a.

Arhiv / AA

- Želimo dostojanstveno preći dionicu od Viteza do Ahmića, kako bismo se sjetili svih žrtava, od tromjesečnog Seje, do 82-godišnjeg starca. Namjera nam je, također, da pošaljemo poruku istine i pozovemo naše susjede na dostojanstven suživot - kazao je član Organizacijskog odbora Mujo Trako.



Osim pohoda, 16. travnja će biti upriličena komemoracija, te vjerski obred na mezarju u starom Vitezu, dok će kod spomen-obilježja u Ahmićima biti položeno cvijeće i odana počast žrtvama, rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare.



Predsjednik Organizacijskog odbora Advan Akeljić kazao je da će 26. godišnjicu obilježiti interaktivni narativ "Ahmići: 48 sati pepela i krvi" u produkciji SENSE - Centra za tranzicijsku pravdu, koji će biti prikazan u Osnovnoj školi u Ahmićima te isti dan, u večernjim satima, u Sarajevu.



Ponovno je upozoreno da tijela 29 žrtava iz Ahmića još nisu pronađena te da nisu sankcionirani svi odgovorni za taj zločin.



- Ponovo tražimo od relevantnih institucija da se adekvatno sankcioniraju odgovorni i da budu pronađene sve žrtve. Također, nije nam namjera da bilo koga provociramo nego da katarzom gradimo što bolji suživot u Vitezu - poručio je Akeljić.



Program obilježavanja 26. godišnjice zločina u Ahmićima počet će 12. travnja, a bit će nastavljen do 18. travnja.

(FENA)