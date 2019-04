Na bosanskohercegovačkim putevima u protekloj 2018. godini dogodile su se ukupno 36.672 saobraćajne nesreće od kojih je zabilježeno 7.494 s poginulim i povrijeđenim osobama, te 29.178 s materijalnom štetom, saopćeno je u BIHAMK-ovoj Informaciji o saobraćajnim nesrećama, njihovim uzorcima i posljedicama u 2018. godini.

U saobraćajnim nesrećama u BiH život je izgubilo 277 osoba, dok su 10.403 osobe zadobile teže ili lakše tjelesne povrede.



Tokom 2018. godine registrovano je 956 nesreća manje u odnosu na 2017. godinu, što prikazuje smanjenje ukupnog broja saobraćajnih nesreća za 2,54 posto. Broj saobraćajnih nesreća s poginulim/povrijeđenim osobama povećan je za 359 ili 5,03 posto.



Kada su u pitanju saobraćajne nesreće s materijalnom štetom, u protekloj godini registrovano je 1.315 nesreća manje u odnosu na 2017. godinu, odnosno 4,31 posto.



Iz naprijed navedenih činjenica, BIHAMK zaključuje da je trend smanjenja ukupnog broja saobraćajnih nesreća iz 2017. godine nastavljen i tokom protekle godine.



Prema navedenim podacima može se zaključiti da se na području BiH dnevno tokom 2018. godine događalo u prosjeku nešto više od 100 saobraćajnih nesreća, od toga više od 20 s poginulim/povrijeđenim osobama.



Najveći broj saobraćajnih nesreća na području Federacije BiH u 2018. godini dogodio se na području Kantona Sarajevo (35,9 posto), zatim slijede Zeničko-dobojski kanton (16,3 posto), Tuzlanski kanton (12,15 posto), Srednjobosanski kanton sa procentualnim učešćem od (11,7), itd.



Posebno zabrinjava stanje u Tuzlanskom kantonu gdje broj saobraćajnih nesreća u posmatranom periodu konstantno raste, dok je u Zapadnohercegovačkom kantonu došlo do većeg povećanja ukupnog broja nesreća tokom protekle godine, a u ostalim kantonima primjetno je smanjenje broja saobraćajnih nezgoda.



U 2018. godini u saobraćajnim nesrećama u Bosni i Hercegovini život je izgubilo 277 osoba, 1.653 losoba je teže povrijeđeno, dok je 8.750 osoba pretrpjelo lakše tjelesne povrede.



Smanjenje ukupnog broja saobraćajnih nesreća u BiH u protekloj 2018. godini nažalost nije dovelo do smanjenja, već naprotiv do povećanja broja teže povrijeđenih za 452 osobe, odnosno za 2,8 posto, kao i broja lakše povrijeđenih za 129 osoba, odnosno za 1,5 posto, dok se broj poginulih smanjio za 21 osobu, odnosno za 7,05 posto.



U saobraćajnim nesrećama na putevima širom BiH u toku protekle godine u prosjeku je svaki dan zabilježeno više od 100 saobraćajnih nesreća u kojima je teže povrijeđeno nešto više od četiri osobe, lakše više od 24 osobe, dok je skoro svaki dan smrtno stradala jedna osoba. Prosječna smrtnost u saobraćajnim nesrećama u BiH iznosi nešto više od sedam poginulih na 1.000 saobraćajnih nesreća.



Tokom 2018. godine u saobraćajnim nesrećama u Federaciji BiH poginulo je 141 osoba, što je za 31 osobu manje, odnosno za 18,0 posto u odnosu na 2017. godinu i predstavlja 50,9 posto od ukupnog broja poginulih u saobraćajnim nesrećama u BiH.



U Distriktu Brčko tokom protekle godine poginulo je šest osoba, dok se broj poginulih osoba u saobraćajnim nesrećama u Republici Srpskoj povećao na 130 poginulih, što u odnosu na 2017.godinu predstavlja povećanje za 15 poginulih osoba, odnosno 13,04 posto i predstavlja 36,9 posto od ukupnog broja poginulih u saobraćajnim nesrećama u BiH.



U Sarajevskom, Kantonu 10 i Zapadnohercegovačkom kantonu došlo do povećanja broja stradalih u saobraćajnim nesrećama, dok je u ostalim kantonima primjetno smanjenje broja stradalih.



Veliki broj saobraćajnih/prometnih nezgoda na našim putevima, između ostalog, rezultat je nepoštivanja saobraćajnih pravila i propisa, kao i niskog nivoa saobraćajne kulture većeg broja učesnika u saobraćaju.



Nepropisna brzina i brzina neprilagođena uslovima na putevima su jedan od najčešćih uzročnika izazivanja saobraćajnih nesreća (oko 24,3 posto), slijede saobraćajne nesreće nastale pod uticajem alkohola i drugih opojnih sredstava, zatim nesreće koje su rezultat radnji vozilom u saobraćaju, te ostali uzroci koji podrazumijevaju nepoštivanje saobraćajne signalizacije, nepovoljne uslove na putu itd. Među pogreškama vozača u gradskim uslovima saobraćaja treba izdvojiti i vožnju na nedovoljnoj udaljenosti – odstojanju između vozila.



Najveći broj saobraćajnih nesreća zabilježen je na ulicama u naselju (37,44 posto), a zatim na magistralnim putevima (29,9 posto), slijede lokalni (18,35 posto), pa regionalni putevi (9,88 posto), itd.



Posmatrajući i upoređujući podatke u proteklih 16 godina (2003 – 2018. godina) o broju saobraćajnih nesreća i njihovim posljedicama, vidljivo je da je broj saobraćajnih nesreća, kao i stradalih u više navrata opadao i rastao, ali da je trend smanjenja broja saobraćajnih nesreća i nastradalih osoba započet tokom 2017. godine, nastavljen i tokom 2018. godine. Tako se u posljednje dvije godine broj saobraćajnih nesreća smanjio za značajnih 2.291, odnosno za 5,79 posto.



Broj poginulih osoba u 2017. godini manji je za 23 osobe odnosno za 7,17 posto u odnosu na 2016. godinu i za 21 osobu u 2018. godini odnosno za 7,05 posto u odnosu na 2017. godinu, dok je broj teže povrijeđenih tokom posljednje dvije godine smanjen za 156 osoba, odnosno za 8,6 posto, kao i broj lakše povrijeđenih za 629 osoba, odnosno za 6,7 posto.



Može se zaključiti da je stanje cestovnog saobraćaja u BiH i dalje nezadovoljavajuće i da se nalazimo pri samom vrhu ljestvice po smrtnosti u saobraćaju. Tako je tokom protekle godine stopa smrtnosti u Bosni i Hercegovini iznosila 72 poginule osobe na milion stanovnika, što je daleko od prosjeka u EU (49 poginulih/milion stanovnika).

