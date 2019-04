Svjetsko prvenstvo u nogometu za srednjoškolce održava se do 14. aprila u Beogradu na devet različitih terena.

Foto: 24sata.info

Zanimljivost ovog događaja je da Republika Srpska sudjeluje kao samostalna država!?



- S obzirom na to da sam u svjetskoj organizaciji, uspio sam se izboriti da sudjeluju i djeca iz Republike Srpske. Natjecanje s vršnjacima iz cijelog svijeta je velika stvar za njih. S ponosom ću reći da će Republika Srpska naredne godine biti domaćin SP-a za srednjoškolce, ali u odbojci - istaknuo je Željko Tanasković, bivši odbojkaš i predsjednik Saveza za školski sport Srbije.



- Presretni smo jer će Beograd u narednim danima biti centar svijeta za najbolje mlade srednjoškolce, nogometaše i nogometašice. Uz utakmice, mladi ljudi imat će priliku razgledati Beograd, družiti se i steći nova iskustva. Također, to je i glavni cilj ove manifestacije, jer sam uvjeren da će neka prijateljstva ostati trajna. Srbija je uvijek bila najbolji domaćin, bit će to i ovaj put - poručio je Tanasković.

(Večernji)