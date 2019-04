Glavni tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma krivičnog suda, Serge Brammertz, obratio se danas gradskoj vijećnici u Den Haagu povodom obilježavanja 25. godišnjice genocida nad Tutsijima.

Serge Brammertz / 24sata.info

Tužilac Brammertz naglasio je u svom obraćanju kako je komemoracija "trenutak da potvrdimo našu zajedničku predanost sprječavanju toga da drugi pate od užasa genocida".



Istaknuvši da je "ruandski genocid bio planirani napad u cilju uništenja etničke grupe Tutsija planiran na najvišim nivoima i proveden i organiziran u koordiniranoj akciji", tužilac je podsjetio na značajnu ulogu koju je imao Međunarodni krivični sud za Ruandu (ICTR) osudivši 61 pojedinca koji snose najveću odgovornost za genocid.



Brammertz je naglasio kontinuiranu borbu ureda tužioca za pravdu za žrtve genocida, posebno za privođenje pravdi osam bjegunaca koji su još na slobodi.



- Za žrtve nije moguće krenuti naprijed kada optuženi za te jezive zločine ostaju na slobodi i još se nisu suočili sa sudom. Za krivični sud poput Mehanizma, naš posao ostaje nedovršen sve dok bjegunci ostaju na slobodi. A za međunarodnu krivičnu pravdu u cjelini, bjegunci su primjer imuniteta koji još traje i koji prijeti efikasnosti našeg rada - izjavio je Brammertz.



Tužilac je također pozvao na hitnu saradnju u lociranju i hapšenju svih bjegunaca, uključujući one koje traže ruandski sudovi.



Brammertz je izrazio žaljenje zbog negiranja ruandskog genocida u svim njegovim formama i manifestacijama, naglašavajući da su promocija učenja i pamćenja ključna sredstva u borbi protiv negiranja genocida i njegove ideologije.



- Ono što je ustanovljeno u sudnici, mora se učiti u učionicama. Buduće generacije trebaju biti svjesne opasnosti genocidne ideologije. One trebaju znati istinu kako bi mogle čvrsto odbaciti negiranje genocida u svim vremenima i na svim mjestima - kazao je Brammertz.



U završnom izlaganju, tužilac je pohvalio Ruandu zbog njenih napora da se zadovolji pravda za žrtve genocida, okupljajući međunarodne sudove, nacionalne sudove i tradicionalne Gacaca sudove. Čineći to, Ruanda je pokazala svijetu da su pravda i istina - a ne imunitet i zaborav - temelj pomirenja, saopćeno je u ponedjeljak iz Međunarodnog rezidualnog mehanizma krivičnog suda.





(FENA)