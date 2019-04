Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić je, go voreći o problemima s migrantima, danas u Sarajevu izjavio novinarima da ako se granice Evrope dalje nastave hermetički zatvarati za prolaz migranata, „mi ćemo ići ka hermetičkom zatvaranju naše granice prema istočnim susjedima“.

Denis Zvizdić / 24sata.info

- Pratit ćemo situaciju. Već smo zatražili od Predsjedništva BiH da nam odobri angažovanje pripadnika Oružanih snaga, ali inženjerskih jedinica, dakle ne pripadnika s oružijem, nego onih koji će zapriječiti nelegalne prelaze preko kojih dolazi do nelegalnog prometa migranata iz Srbije - kazao je Zvizdić.



Naveo je kako nema nikakvog razloga da predstavnici MUP-a RS, zajedno s predstavnicima MUP-a kantona i predstavnicima MUP-a Federacije BiH ne budu na ispomoći Graničnoj policiji.



- Nama treba novih 200, 300, 400, 500, 1.000 policajaca na granici, zajedno sa predstavnicima inžinjerskih jedinica da zapriječimo i zatvorimo granicu - smatra Zvizdić.



Istaknuo je da nije istina da je u BiH 200 hiljada migranata, niti da je ušlo 200 hiljada migranata. Od januara 2018. godine do danas ušlo je oko 25-26 hiljada, ali trenutno ih je manje od 4.000 u BiH.



- Mi smo završili naš dio posla koji su tražili kantoni, posebno Unsko-sanski kanton, preuzeli smo upravljanje svim centrima na području USK, ali u smislu kućnoga reda. Od ukupno 13 miliona eura koji su odobreni Bosni i Hercegovini, BiH je dobila na raspolaganje, kao institucije BiH, samo dva miliona, 11 su dobile međunarodne organizacije i mi nemamo nikakvu kontrolu nad utroškom tih sredstava - naglasio je Zvizdić.



Napomenuo je da to rade UNHCR, IOM, itd., oni iznajmljuju prostor, vrše smještaj izbjeglica.



- Mi tražimo da se ta sredstva ne dodjeljuju njima, nego da se ta sredstva dodjeljuju institucijama BiH kako bi ukupno mogli da kontrolišemo taj proces. Proces migranata se još uvijek kontroliše, ne znamo šta će se desiti ako krene novi talas iz Grčke. Pratit ćemo situaciju i naravno da ćemo sve više zatvarati granice BiH prema istoku, ako granice BiH prema zapadu budu zatvarane. U recipročnom odnosu ćemo to raditi - naveo je predsjedavajući Vijeća ministara BiH.



Dodao je da je smanjen priliv ljudi koji su kao turisti dolazili u Srbiju, a onda kao migranti prelazli u BiH. Njih je bilo više od 4.500.



- Sa vlastima Republike Srbije to polako dogovaramo i taj broj se polako smanjuje. Ali pratit ćemo situaciju. S druge strane, želim oštro da demantujem da nije riječ ni o kakvim hiljadama potencijalno opasnih terorista koji se vraćaju u BiH iz Sirije - kazao je Zvizdić.



Istaknuo je da je to jedna neistina, "to je stvarna laž usmjerena protiv interesa BiH".



- Vratilo se do sada 46, još uvijek se u Siriji nalaze oko 104 državljanina BiH, od čega je 58 žena i djece. Mi ćemo ih sustavno preuzimati u saradnji i dogovoru sa našim međunarodnim partenerima - naveo je Zvizdić.



Stvar je, kaže on, još uvijek pod kontrolom, "ne garantujemo da će ostati ako je istina da će Grčka otvoriti granice i pustiti desetine hiljada migranata da krenu prema Balkanu i balkanskoj ruti".



- U potpunosti pratimo situaciju i sasvim sigurno ćemo moći kontrolisati to pitanje i u narednim mjesecima - zaključio je Zvizdić.





(FENA)