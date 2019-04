Bosna i Hercegovina od danas ima 4G mrežu mobilnih komunikacija.

ilustracija/ 24sata.info

Posljednja država u Evropi prelazi na moderni sistem prijema i slanja sadržaja posredstvom mobitela kroz unaprijeđeni sistem 4G Plus.

Dvije frekvencije

To znači da brzina prijema i slanja sadržaja može dostići čak i više od jednog gigabajta u sekundi. U odnosu na standardni 4G, to je deset puta više.

Uz to, verzija 4G koju uvodi „BH Telecom“ donosi i bitno manja odgađanja slanja saobraćaja nego kada se saobraćaj odvija standardnom 4G mrežom. Kašnjenja u odlasku i prijemu mjere se u mikrosekundama.

Sarajevo će biti prvi grad u kojem će se 4G Plus početi koristiti, a ubrzo će to iskusiti i Mostar. Tokom poznatog velikog sajma u tom gradu, „BH Telecom“ pustit će 4G Plus signal i u najvećem gradu Hercegovine.

Do kraja godine, najmanje 60 posto BiH imat će pokrivenost signalom 4G Plus.

- Tehnologija 4G Plus omogućava istovremeno korištenje više kanala za komunikaciju mobilnog uređaja s baznom stanicom, pa korisnici ostvaruju nekoliko puta veće brzine od onih koje se postižu u standardnoj 4G mreži. Da bi bile iskorištene sve prednosti mreže 4G Plus, potrebno je imati 4G SIM karticu i telefon koji podržava ovu tehnologiju, kao i biti u zoni pokrivanja 4G Plus signalom.

Tehnologija koja se koristi da bi se omogućile još veće brzine i trenutno učitavanje sadržaja, kombiniraju dvije frekvencije s kojih se emitira signal mobilne telefonije - objašnjava za "Dnevni avaz" Svetlana Cenić, članica Nadzornog odbora „BH Telecoma“.

Zamjena kartica

Ona ističe i da je „BH Telecom“ spreman za zamjenu SIM kartica.

Cenić kaže da se za najviše pet minuta na svakom od šaltera „BH Telecoma“ ta usluga može uraditi gratis.

- Poduzete su sve mjere kako ne bi bilo gužvi - kaže Cenić.

Uvođenjem 4G Plus mreže, BiH je premostila dosadašnju zaostalost za ostalim evropskim državama, ali i došla korak bliže signalu 5G. Njega u ovom momentu koriste samo stanovnici Južne Koreje, koja je početkom ovog mjeseca pustila ovu vrstu usluge u široku upotrebu.

17,5 miliona KM košta licenca za 4G Plus za svakog od tri operatera

90 posto teritorije BiH u narednih pet godina mora biti pokriveno mrežom 4G Plus

340 miliona KM investirao „BH Telecom“ od 2015. do 2017. godine u širenje mrežnih stanica

