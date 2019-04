S dolaskom toplijih dana, usložnjava se i migrantska kriza. Istočna granica Bosne i Hercegovine nedovoljno opremljena i zaštićena, da zaustavi veći priliv. Država još uvijek bez konkretnog i adekvatnog rješenja.

Foto: Arhiv

Očekuje se novi pritisak na Unsko-sanski kanton. Samim tim i na hrvatsku granicu. U posebnoj pripravnosti zbog svega Slovenija i Austrija, prenosi N1.



Grupa Alžiraca i Marokanaca ispred sarajevske Željezničke stanice. Čekaju autobus za Livno. Tamo će pokušati preći bh. granicu. Ne žele davati izjave. Kažu zbog policije, ali pribojavaju se da snimci ne dođu do njihovih porodica koje bi bile u šoku kada bi vidjele u kakvom su stanju. Ima dobrih ljudi tvrde, ali i onih koji ih tjeraju, psuju, i ne dopuštaju im ulazak u ugostiteljske objekte.



U međuvremenu, izvještaj sarajevske policije - maloljetni državljanin Maroka na Ilidži napao državljanina Turske. Mediji, poput portala Faktor, obavljuju potresne fotografije pretučenog i opljačkanog starca u sarajevskom naselju Otoka. Policiji je kazao, navodi Faktor, da su to učinili migranti. Nerijetki statusi građana USK-a na društvenim mrežama - o upadima u kuće, pljačkama. Sutra zasjeda Operativni štab Kantona za pitanje migracija.



"Nažalost, moram kazati da stanje nije zadovljavajuće, naročito kad je u pitanu prevoz migranata. Od 300 do 400 migranata svakog vikenda dođe na naš kanton, nismo zadovoljni. Naravno da je prisutna nervoza, ali mi ćemo svi učiniti da očuvamo sigurnost na našem kantonu. Nismo zadovoljni da se naši smještajni kapacitet ne poštuju", poručio je Nermin Kljaić, ministar unutrašnjih poslova USK.



Raspoloživi kapaciteti su 3.200, no popunjeni. A migranti konstantno dolaze. Vlasti USK, odgovornim za gotovo neizdrživu situaciju, smatraju Vijeće ministara. Na posljednjoj sjednici ministri su bili dužni dostaviti informacije o stanju i Predsjedništvu BiH. Sve više se govori i o angažmanu dijela Oružanih snaga. No, aktuelni zakoni to ne dopuštaju. Granična policija mjesecima zahtijeva pomoć. No finansijskih sredstava, nema. Samo u tri prva mjeseca ove godine, broj ilegalnih prelazaka veći je od 3 hiljade.



"Čisto sumnjam da mi imamo kapaciteta za potpunu blokadu granice, ja sam isto za to ako možemo da napravimo blokadu da nijedan migrant ne prođe, ali tu moramo uključiti onda i dodatne kapacitete, ja nemam ništa protiv ni da se tu uđe u takav tehnički sistem da žicom zapriječimo našu granicu ali pazite onda se moraju o tome izjasniti institucije i Predsjedništvo i onda se moraju iznaći finansijska sredstva za to", kazao je ministar sigurnosti Dragan Mektić.



Ministar Mektić tvrdi, da bez obzira na ogroman broj ilegalnih migranata na području BiH, njih čak 20 hiljada je prošle godine uspjelo na različite načine preći preko hrvatske granice. Užasavajući snimci odnosna policijskih snaga ove zemlje prema migrantima, obišli su regiju ali šire. Nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Ranko Ostojić, aktuelnim vlastima u Hrvatskoj uputio je kritiku kazavši kako je pitanje trenutka kada će prvi migrant, zbog takvog tretmana, biti ubijen. Vladajući odgovaraju, takva izjava je neodgovorna. Aktuelna migrantska kriza potpuno je drugačija u odnosu na prethodne godine.



"Činjenica da ljudi dolaze u velikim brojkama. A i UN je prvi put od kako postoji krenuo u izradu konvencije globalne o urednim i sređenim migracijama, govori da migracije danas nisu ni uredne ni sređene niti se provode na način koji odgovara realnoj situaciji", pojasnio je Davor Božinović, ministar unutrašnjih poslova Republike Hrvatske.



Nemile scene ne dolaze samo s obližnjih graničnih pojeseva. Informacija da će biti otvorene granice izazvala je sukobe migranata i grčke policije u blizini granice sa Sjevernom Makedonijom. Policija je upotrijebila suzavce - bez obzira na činjenicu što je među stotinama migranata bilo i znatan broj djece.





(24sata.info)