Na zapadu i sjeverozapdu Bosne i Hercegovine prijepodne je bilo oblačno ponegdje sa slabom kišom, a u ostatku BiH bilo je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Arhiv / 24sata.info

Temperature zraka izmjerene u 11 sati: Bjelašnica 2, Sanski Most 9, Bihać 10, Bugojno 12, Livno i Tuzla 13, Ivan Sedlo 14, Brčko, Gradačac i Neum 17, Grude 18, Mostar i Sarajevo 19.



U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno naoblačenje. Poslijepodne i u večernjim satima kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u većini područja.



Na sjeveru BiH vjetar slab do umjeren sjeverni, a u ostatku zemlje slab do umjeren južni i jugozapadni, dok će dnevne temperature biti između 14 i 21 stepen, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.



U ponedjeljak, 8. aprila, očekuje se oblačno vrijeme s kišom, lokalnim pljuskovima ponegdje praćenih grmljavinom, a jutarnje temperature bit će od pet do 11, na jugu od osam do 13, dok će dnevne biti od 13 do 19 stepeni.

(FENA)