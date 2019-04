Jutros je našoj zemlje umjereno ili pretežno oblačno vrijeme.

Arhiv / 24sata.info

Temperature zraka u 08 sati (°C): Bjelašnica 1; Sokolac 2; Bugojno 3; Sanski Most 4; Banja Luka 5; Bihać, Doboj, Ivan Sedlo, Livno, Tuzla, Zvornik 6; Bijeljina 7; Brčko, Grude 8; Gradačac, Sarajevo 9; Mostar 10; Trebinje 11; Srebrenica 13; Neum 14.



Danas će u Bosni i Hercegovini prije podne preovladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku dana pretežno oblačno. Prije podne kiša ili lokalni pljusak je moguć u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Poslije podne i u večernjim satima kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u većini područja. Na sjeveru Bosne vjetar slab do umjeren sjeverni, a u ostatku zemlje slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevne temperature od 14 do 21 °C.



U Sarajevu prije podne uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnosti, a poslije podne pretežno oblačno. Poslije podne i u večernjim satima se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura oko 17 °C.

(24sata.info)