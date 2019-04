U Bosni i Hercegovini sutra će biti pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom.

ilustracija / 24sata.info

Prijepodne padavine se očekuju na zapadu i jugozapadu Bosne, a u ostalim područjima poslijepodne. Na sjeveru Bosne puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar, a u ostatku zemlje slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 4 do 9, na jugu od 9 do 13, a dnevne od 13 do 20 stepeni.

U BiH u ponedjeljak, 8. aprila bit će pretežno oblačno vrijeme s kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 4 do 10, na jugu od 8 do 13, a dnevne od 11 do 18 stepeni.

U utorak, 9. aprila u BiH umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom poslijepodne. Jutarnje temperature od 4 do 10, na jugu od 8 do 13, a dnevne od 14 do 20, na jugu do 22 stepena.

I u srijedu, 10. aprila bit će pretežno oblačno. Poslijepodne se u Bosni očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnje temperature od 5 do 11, na jugu od 9 do 13, a dnevne od 13 do 19, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

(FENA)