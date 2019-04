"U nedostatku mogućnosti da demantuju bilo šta vezano za ovu aferu upada hrvatske obavještajne službe, oni nisu motivisani interesima BiH i građana, već su isključivo vođeni interesima Hrvatske i da zaštite interese RS, to je cilj", kazao je danas na konferenciji za medije ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić, nakon vijesti da je Tužilaštvo BiH otvorilo istragu protiv njega.

Foto: 24sata.info

"Naime, vidjeli ste Tužilaštvo je saopštilo da je protiv mene otvorilo istragu, nabrojalo tamo krivičnih djela više nego što ima Branko Ćopić djela. Pohvaljujem Tužilaštvo u tom jednom dijelu, izgleda da ipak imaju i mogu da smognu snage da kad hoće, nažalost pokazalo da kad im je interes u pitanju, mogu da rade što do sada nisu pokazali. Nisu ništa radili, čak su doprinosili kriminalu i korupciji ovdje u BiH i zbog toga je korupcija postala sastavni dio funkcionisanja ovog društva i ove države", kazao je Mektić na početku konferencije.

Dodao je da se "Tužilaštvo vodi privatnim interesima i rodbinskim vezama".

"Odlučili su se za ovo privatnim interesima, rodbinskim interesima, kažem OK je to, mada i u ovom slučaju i nekim drugim, kad su vodili ove privatne sporove svoje, sama istraga ne znači ništa. Tu će se apsolutno razjasniti sve. I to sam htio da kažem da je ovo najobičnija glupost i budalaština Tužilaštva BiH koji pokazuju da im nije u interesu borba protiv kriminala i korupcije, iako jako puno koštaju ovu državu i ovaj narod. Oni se bave nebitnim stvarima, kao što je i sada i ovog puta slučaj".

Mektić se zapitao kako je moguće da je "odao tajnu", ako su obustavili istragu jer "tu nema ništa".

"U nedostatku mogućnosti da demantuju bilo šta vezano za ovu aferu upada hrvatske obavještajne službe, oni nisu motivisani interesima BiH i građana, već su isključivo vođeni interesima Hrvatske i da zaštite interese RS, to je cilj", kazao je i dodao:

"Kako objasniti činjenicu da prije dan ili dva obustave istragu u ovom slučaju, a onda otvore istragu protiv mene za odavanje tajne. Pa kakvu sam tajnu odao ako nema ništa i ništa nije bilo? Njihova kontradiktornost govori o svemu tome. Oni su motivisani, četiri godine traže način da se meni osvete zato što se kritički odnosim prema Tužilaštvu, zato što govorim da je lopovska i mafijaška organizacija, da su puni kriminala i korupcije".

"Ista afera se otovorila neki dan u Sloveniji i njihov ministar je izašao pred medije i govorio o tome. Zar im nije u interesu da se govori o tome? Zar nije momak koji je vrbovan javno u kameru govorio? Ovdje je pokušaj da se obračuna sa Mektićem, to čekaju četiri godine. Jednom su izjavili da imaju osam istraga protiv Mektića, pa de završite nešto. Misle tako izvršiti pritisak na mene da ne govorim da su tamo lopovi, kriminalci i korumpirane osobe. Jesu! Možemo i mi postaviti pitanje kakva je percepcija građana prema Tužilaštvu. Nikakva", kazao je Mektić.

"Misle da će me jadnom i bijednom istragom ušutkati? E pa neće. Krajnje je vrijeme da dođe kraj lopovluku i kriminalu i njhovoj korupciji i vrijeme je da to narod shvati", dodao je.

(N1)