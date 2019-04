Nakon što je Vlada Federacije BiH na današnjoj hitnoj sjednici u Mostaru prihvatila izvještaj Radne grupe za usaglašavanje Prijedloga zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica iz Saveza boraca Federacije BiH su poručili da je otvoren pravi put kako riješiti prava demobilisanih boraca, te izrazili nadu i da će i kantoni imati razumijevanja kada je riječ o boračkoj populaciji.

Foto: FENA

- Ovo je integralni pristup za sve demobilisane borce kada je riječ o tekstu zakona i realizaciji zaključaka sa sastanka Odbora za boračka i invalidska pitanja Parlamenta FBiH i ove radne grupe održanog krajem marta - kazao je na konferenciji za novinare u Sarajevu zamjenik predsjednika Saveza boraca FBiH i član ove radne grupe Munir Karić.



Naveo je da tekst zakona, koji su kao radna grupa usaglasili sa Odborom za boračka pitanja, nije ono što bi u potpunosti zadovoljilo zahtjeve koje su imali od saboraca s terena, ali da procjenjuju da je to maksimum koji se mogao postići u ovim okolnostima.



- Ono što je posebno bitno jeste da su prvi put tačno u tekstu zakona precizirali da će se za potrebe demobilisanih boraca izdvajati na godišnjem nivou, za početak, 50 miliona KM. Koliko god je važan tekst zakona, jednako su nam važni pomenuti zaključci i njihova realizacija u budućnosti - dodao je Karić.



Napomenuo je da su članovi radne grupe dogovorili, na osnovu zahtjeva kantonalnih i općinskih saveza i organizacija, da zvanično zatraže da primjena zakona umjesto 1. oktobra bude 1. jula ove godine.



Miroslav Škoro iz Udruge veterana i dragovoljaca domovinskog rata HVO je kazao da se nacrt zakona na kojem su radili tiče najugroženijih branitelja.



- Zakon nije idealan, ali se nadamo da ćemo ga u budućnosti doraditi - naveo je Škoro.



Hamza Krkalić, predstavnik demobilisanih boraca iz boračkog kampa u Sarajevu je kazao da su demobilisani boroci dobili Registar u onoj formi kako su tražili, te da mogu reći da su zadovoljni kad je riječ o tom dijelu.



Demobilisani borac iz Bugojna Nazil Velić je izrazio zadovoljstvo što su demobilisani borci uspjeli doći do stepena da imaju jedan zakon ispred sebe. Jedine nejasnoće, kako je naveo, tiču se boraca starosti ispod 57 godina, ali prema zaključcima koje imaju očekuju da će i kantoni imati razumjevanja za boračku populaciju.



Član Radne grupe Suad Katica kazao je da je ovo prvi put da su, na osnovu zajedničkog, kompromisnog i usaglašenog stava, uspjeli da radni materijal zakona o pravima demobiliziranih branioca i članova njihovih porodica dobije zeleno svjetlo putem Vlade, a kasnije i kroz parlamentranu proceduru da se riješe njihova prava.



- Ovim zakonom su obuhvaćene sve kategorije demobiliziranih branilaca na način i postupak kako je to regulisano zakonom s tim da ostaje i dio obaveze koji će morati kantoni da podnesu. Drago mi je da će povratnici u Republiku Srpsku, odnosno Brčko distrikt biti u prilici da također konzumiraju ova prava na identičnom nivou, kao i branioci iz FBiH - kazao je Katica.





(FENA)