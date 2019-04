Predstavnici triju sindikata u zdravstvu u Republici Srpskoj (RS) zatražili su danas da resorno ministarstvo i Vlada povuku odluku o nepovećanju plaća radnicima u toj oblasti, upozoravajući da je i štrajk jedna od opcija sindikalne borbe, ukoliko izostane socijalni dijalog.

Foto: FENA

Smatraju da ne stoje opravdanja resornog ministarstva i Vlade da sada nije moguće povećanje plaća zaposlenim u zdravstvu, dok se ne saniraju dugovi.



-Mi nismo napravili te dugove i ne prihvatamo da se vraćaju preko naših leđa - rekao je na konferenciji za novinare Miodrag Femić, predsjednik Struktovnog sindikata doktora medicine u RS.



Sindikalci traže povećanje plaće za 30 posto, te u roku od sedam dana i hitan sastanak s predsjednicom, premijerom i resornim ministrom na kojem će ih upoznati da je odluka Vlade o zamrzavanju plaća u zdravstvu jednostrana i, kako kaže, opasna za budućnost radnika u zdravstvu i pacijenata.



-Od te odluke jedino će profitirati zemlje u okruženju. U slučaju da ne bude socijalnog dijaloga, upotrebit ćemo sve sindikalne mogućnosti da dođemo do postavljenog cilja, povećanja plaća i poboljšanja socijalnog statusa radnika u zdravstvu - rekao je Femić.



Istakao je da su samo za šest mjeseci prošle godine u banjalučkoj regiji otišla 62 ljekara iz javnog sektora u privatni ili u inostranstvo.



-Ovo je odlučujući trenutak da se sačuva i ovo malo zdravstvenog kadra u RS, kako ne bi došli u situaciju da građane nema ko da liječi - rekao je Femić i podsjetio je na podatak Federalne komore doktora medicine da je u 2017. godini iz BiH svaki dan otišao po jedan doktor.



Kazao je da sindikalci ne teže ka štrajku, ali je on jedna od opcija.



Femić je novinarima potvrdio i da su u vrijeme konferencije za novinare dobili poziv na sastanak s resornim ministrom Alenom Šeranićem 10. aprila.



Predsjednik Strukovnog sinidikata medicinskih sestara i tehničara Mirko Šerbedžija je rekao da su trenutno nosioci posla radnici '60. i '70. godišta.



-U zdravstvenim ustanovama gotovo da i nemamo starije godište, što govori o brojkama medicinskih sestara i tehničara koji su otišli iz RS - dodao je on.



Današnjem sastanku nije se odazvao predsjednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite RS-a Milenko Granulić.





(FENA)