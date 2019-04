Policija Unsko-sanskog kantona (USK) sinoć je spriječila ulazak više od 100 migranata i izbjeglica na područje ovog kantona.

Foto: FENA

Voz kojim su putovali iz Sarajeva zaustavljen je u Bosanskoj Otoci, te su ove osobe pod policijskom pratnjom vraćene do entitetske granice s Republikom Srpskom.



- Policija USK samo slijedi upute Kantonalne operativne grupe za kontrolu i nadzor nad migrantskom krizom i zbog nadmašenih kapaciteta prihvatnih centara u Bihaću, Cazinu i Velikoj Kladuši odvraćamo migrante i izbjeglice od ulaska na područje kantona. Možemo skoro reći da je ovo uobičajeni događaj kod nas, jer unazad nekoliko mjeseci skoro svakodnevno odvraćamo grupe od 50 ili 100 osoba. Vraćamo ih prema uputama do enitetskog razgraničenja i sugerišemo povratak na mjesto polaska - rekao je glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova USK Ale Šiljdedić.



Istaknuto je da ti migranti i izbjeglice put do Bihaća traže nekim alternativnim pravcima, ali i kako im i neki državljani BiH pomažu u tome zbog sticanja imovinske koristi.



- Pokušavaju u Bihać doći raznim alternativnim pravcima i šumskim putevima pješice. Imamo i slučajeva u kojima ih naši građani prevoze radi sticanja imovinske koristi. Jasno je da im i nekolicina građana Bihaća i Velike Kladuše iz istih razloga iznajmljuje privatne stambene prostore, što nam dodatno otežava naš posao - dodao je Šiljdedić.



Iz Ministarstva unutrašnjih poslova još jednom je potvrđeno kako je na području Bihaća pojačan policijski nadzor, s ciljem držanja sigurnosne situacije pod kontrolom.





(FENA)