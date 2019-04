Nemamo apsolutno ništa protiv da Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova ili bilo koji kanton u Federaciji BiH uspostavi rezervni sastav policije - izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske (RS) Dragan Lukač.

Dragan Lukač / 24sata.info

Kaže da čak smatra da je potrebno i da određeni kantoni ili Federalni MUP imaju rezervni sastav policije.



- Ni meni lično, niti policiji RS to neće predstavljati nikakav problem, čak ću to i pozdraviti. Svaki policajac više na našim ulicama znači bezbjednost, pa bio on i rezervni policajac, koji će zajedno raditi s aktivnim policajcem – tvrdi on.



Kaže da ne prihva bilo čije mišljenje da je problem uspostava rezervnog sastava policije u RS.



- Ne pravimo ga da bi razmišljali o ratu. Nama rat ne treba, nikome ne treba i niko ne radi na tome da sutra ponovo uvede ovu državu u rat. Naročito to ne treba našoj djeci i protiv sam razmišljanja da to pravimo u tom smjeru. Samo želimo da imamo dovoljan broj policajaca koji mogu da garantuju bezbjednost našim građanima, ali da spriječe nelegalne migracije koje su problem čitave Evrope, ali i BiH i bit će problem i sljedećih godina – kazao je on i dodao da rezervni sastav policije može pomoći i građanima u slučaju elementaranih nepogoda.



Potvrdio je da će rezervni sastav policije u RS brojati 20 posto pripadnika od ukupnog broja redovnog sastava, što je slično definisano i u Srbiji i u Hrvatskoj.



To znači da bi u RS moglo da bude oko 1.000 pripadnika rezervnog sastava, koji, kaže, neće odmah u startu svi biti regrutovani, već njih 100-200, kako bi prošli obuku, dobili uniformu i bili plaćeni kada budu pozvani na izvršenje zadatka.



Potvrdio je i da će im naknada iznositi 80 posto prosjećne plaće u RS, zavisno koliko dana će biti angažovani.



Nakon što je Vlada utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, kojima se uspostavlja rezervni sastav policije, on je uvrštenu dnevni red Narodne skupštine, koja počinje trodnevno zasjedanje 16. aprila.





