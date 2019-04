U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom.

ilustracija/ 24sata.info

U istočnoj i sjeverostičnoj Bosne je manja vjerovatnoća za kišu.

U Krajini poslijepodne doći će do prestanka padavina i razvedravanja. Obilnije padavine se očekuju na zapadu i jugozapadu Bosne, sjeveru, zapadu i jugu Hercegovine.

Puhat će umjeren vjetar s jakim, na jugozapadu Bosne i olujnim udarima južog smjera. Poslijepodne vjetar će oslabiti.

Jutarnje temperature od 5 do 11, na jugu od 10 do 15, a dnevne od 12 do 18, na sjeveroistoku Bosne do 22 stepena.

U Sarajevu će sutra, uglavnom, biti pretežno oblačno vrijeme. Povremeno, ponegdje je moguće slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 7, a dnevna oko 14 stepeni.

Temperature zraka danas u 14.00 sati: Bjelašnica 1 stepen, Ivan-sedlo 11, Livno 12, Sarajevo 14, Bugojno, Grude 15, Drvar 16, Bihać, Mostar, Neum 18, Sanski Most, Stolac 19, Tuzla, Zenica 20 i Brčko i Gradačac 22, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

(FENA)