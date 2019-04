U Kantonalnom sudu u Sarajevu danas je održano ročište, prema prijedlogu Tužilaštva, da se uhapšenom Desnici Radivojeviću, bivšem ministru u Vladi FBiH, odredi jednomjesečni pritvor.

On je uhapšen u akciji "Farmer", a sumnjiči se da je učestvovao u nezakonitoj dodjeli doniranih traktora u FBiH. Tužilaštvo KS iznijelo je danas pomalo šokantne detalje o tome kako su članovi ove organizirane grupe, kojom je rukovodio uhapšeni i pritvoreni Ivica Mladina, dijelili traktore koji su bili namijenjeni za poplavljena područja.



Tužiteljica Nevena Alićehajić ispričala je da je ova grupa nalazila fiktivne osobe, a da je zatim traktore prodavala trećim licima. Pojasnila je da, prema iskazima svjedoka Agana Valentića i Abdulaha Tutmića, jasno proizilazi da je Mladina obećao Valentiću traktor, ali da je on na kraju završio na imanju ministra Radivojevića u Srebrenici.



Pojašnjeno je da je Valentić samo popunio dokumente za primopredaju traktora, ali da je on utovaran i odvezen, umjesto u Zenicu, u Srebrenicu.



Tužiteljica tvrdi da je za ovu vrstu usluge Radivojević iz budžetskih sredstava Valentiću isplatio 5.000 KM.



Ono što je zanimljivo, kasnije je utvrđeno da je uhapšeni Radivojević traktor dao na korištenje komšiji u Bratuncu Savi Jeftiću.



Radivojević je danas negirao sve navode Tužilaštva:



- Osudite me na 100 godina ako se išta od ovoga dokaže. Stavite me na 50 poligrafa, nemam nikakve veze s ovim ni s ovom grupom. Cijeli život radio sam besprijekorno i nikada nisam uzeo nijednu marku. Kunem se da nemam nikakve veze s ovim ljudima - rekao je Radivojević.



Sutkinja Rozita Šimić kazala mu je da Sudu ništa ne znače kletve, već samo dokazi.



- Čime pobijate tvrdnju da nemate veze s ovim za šta vas tereti Tužilaštvo - upitala je na kraju.

