Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas da je u tri mjeseca ove godine za tri i po puta veći priliv ilegalnih migranata koji su ušli u BiH nego prošle godine.

To govori, dodao je, da se moraju poboljšati akcioni planovi na rješavanju tog problema, ne u smislu represije, već, kako je rekao, zaštite ovog prostora.



Na tom planu, kazao je, radit će i policija RS-a.



-Policija RS-a je dokaz našeg postojanja i bezbjednosti, treba da bude obučena i sarađuje sa svim bezbjedosnim strukturama u BiH, Srbiji i šire u borbi protiv terorizma - rekao je Dodik.



Kazao je da obučenost i opremljenost policije mora da bude još bolja te odbacio napade na MUPRS-a.



-Niko ne smije ponižavati policajca - rekao je Dodik u obraćanju na proslavi 4. aprila Dana policije RS-a.



Entitetska predsjednica Željka Cvijanović je rekla da je RS-u potrebna organizovana, opremljena i dobro obučena policija, koja će biti u stanju da se izbori sa svim bezbjednosnim izazovima, uključujući i one najozbiljnije poput terorizma, kao i aktuelne migrantske krize.



-Da bismo odgovorili tom zadatku, potrebno je da sarađujemo s drugim policijama i bezbjednosnim agencijama u regionu i svijetu i ponosni smo na mnoge uspješne akcije koje su pripadnici MUP-a RS proveli zajedno s partnerima iz drugih zemalja - istakla je Cvijanović u obraćanju prisutnima.



Ministar unutrašnjih poslova RS-a Dragan Lukač je rekao da je policija, posebno prošle godine, bila izložena napadima i kritikama na rad i postupanje, ali da će nastaviti da rade u skladu sa zakonom.



-Nećemo dozvoliti da nas ti napadi oslabe, kao ni pokušaji raznih reformi koje nalazimo u različitim najavama. MUPRS-a je jače od toga, izvan je dnevne politike i služi RS-u i svim njenim građanima... Udar na policiju je direktan udar na RS - rekao je on.



Za rezervi sastav policije je istakao da će imati ulogu na suzbijanju ilegalnih migranata, te pomoći stanovništvu tokom elementarnih nepogoda.



Istakao je da se policijski kadar podmalađuje. U policiju RS-a je, kaže, ušlo oko 800 mladih policajaca, 325 će započeti pripravnički staž u raznim organizacionim jednicama entitetske policije i podsjetio da je raspisan konkurs za 280 kadeta Policijske akademije.



Lukač je istakao da je starteški cilj obučena i profesionalna policija te da se radi na unaprijeđenju materijalnih uslova za njen rad, kako se ne bi, kako je naveo, ponovili napadi kao ranijih godina u Zvorniku i slične situacije.

