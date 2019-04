Poreska uprava Republike Srpske (RS) podnijela je izvještaj Okružnom tužilaštvu Banja Luka protiv odgovornih lica u preduzeću "Agrocom VD“ d.o.o. Srbac, zbog sumnje da su utajom poreza i doprinosa oštetili budžet Republike Srpske za 101.910 KM.

Izvještaj je podnesen protiv S. D. i N. V. iz Srpca, direktora i suvlasnika preduzeća "Agrocom VD“ d.o.o. Srbac, koji su osumnjičeni da su izbjegli evidentirati ostvareni prihod u iznosu od 1.019.104 KM u periodu od 2012. do 2017. godine, čime su počinili krivično djelo utaja poreza i doprinosa, u iznosu do najmanje 101.910 maraka.



Terete se da su obavljajući registrovanu djelatnost, izbjegli plaćanje poreza propisanih zakonodavstvom RS-a, dajući lažne podatke u poreskoj prijavi i godišnjim finansijskim izvještajima o svom stečenom oporezivom prihodu i to tako što u poslovnim knjigama nisu evidentirala stvarno ostvareni prihod od prodaje traktora na domaćem tržištu, već su prikazali samo djelimičan ostvareni prihod, a razliku su zadržali za sebe.



Iz Poreske uprave je saopćeno da su S.D. i N.V. osumnjičeni da su prodavali traktore po cijenama višim nego što su evidentirali u poslovnim knjigama i fakturama izdatim kupcima, a ukupna razlika za period kontrole, od 1. novembra 2011. do 1. maja 2017. godine je 1.019.104 KM.



Na taj iznos nisu obračunate i plaćene poreske obaveze u iznosu od 101.910 KM, za koliko je i oštećen budžet RS.



Prilikom rada na ovom predmetu inspektori Odjeljenja za istrage i obavještajne poslove Poreske uprave RS uzeli su više od 200 izjava od kupaca traktora, a rad na ovom predmetu nastavit će i u narednom periodu.

