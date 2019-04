U Bosni i Hercegovini jutros se saobraća po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Upozorava se na sitnije odrone.

arhiv / 24sata.info

Posjedovanje zimske opreme zakonski je obavezno do 15.aprila.



Danas počinju radovi na zamjeni prelaznih naprava na vijaduktu Bojnik (A-1, smjer Vlakovo- Jošanica), zbog čega će vozila saobraćati usporeno, jednom trakom.



Na magistralnom putu M-17 Zenica-Nemila zbog sanacionih radova u tunelu Vranduk II, saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju. Tokom dana, zbog povremeno pojačanog prometa vozila, na toj dionici moguća su duža zadržavanja.



Zbog radova na izgradnji kružnog toka na magistralnom putu M-18 Semizovac-Vogošća, na ulazu u Vogošću saobraća se sporije, uz obavezno poštivanje privremeno postavljene signalizacije.



Od ostalih puteva gdje je zbog radova izmjenjen režim saobraćaja izdvajamo magistralne puteve: M-16 Banja Luka–Crna Rijeka, M-16.4 Novi Travnik-Bugojno, M-14.2 Bosanski Šamac-Domaljevac i M-4 Teslić-Karuše.



U noćnim satima izvode se radovi na redovnom održavanju rasvjete u tunelu Karaula (M-17 Žepče-Maglaj), zbog čega se saobraća usporeno, jednom trakom.



Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Zbog radova u Hrvatskoj za sve kategorije vozila zatvoreni su GP Ivanica-Gornji Brgat i Bosanski Novi-Dvor.



Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta GP Brčko-Gunja, saopćeno je iz IC BiHAMK-a.



U BiH promet bez zastoja i posebnih ograničenja



Na većini cestovnih pravaca u Bosni i Hercegovini promet se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi.



Dionicama cesta koje prolaze usjecima upozorava se na moguće odrone kamenja i zemlje na kolnik.



Zbog izvođenja radova na ulazu u Bugojno (most preko rijeke Vrbas) na dionici M-16.4 Novi Travnik - Bugojno, promet teretnih vozila preko 7t preusmjerava se na dionicu Bugojno - Donji Vakuf - Travnik.



Na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad - Tarčin (lokacija Ban Brdo) zbog klizišta promet je u tunelu Igman preusmjeren u pretjecajnu traku.



Zbog izvođenja radova na vijaduktu Bojnik na dionici A1 Vlakovo - Jošanica, promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom.



Zbog izvođenja radova u tunelu Vranduk II na dionici M-17 Zenica - Nemila, promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom naizmjenično.



Zbog oštećenja kolnika na dionici M-16 Prijedorska petlja - Klašnice, promet se odvija usporeno jednim prometnim trakom naizmjenično.



Zbog izgradnje naplatne postaje “Čatrnja” na autocesti Banja Luka - Gradiška, promet se na mjestu izvođenja radova odvija usporeno.



Na dionici M-18 Brod na Drini - Šćepan Polje (granica BiH/CG), zabranjen je promet za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.



Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na: M-2 prolaz kroz Neum, M-4 Banja Luka (Rebrovac) - Čelinac, Teslić - Karuše, M-14.2 Šamac - Domaljevac, M-16 Banja Luka - Crna Rijeka (Dabrac), M-17 Tarčin - Konjic (Bradina), Tasovčići - Klepci (raskrižje M-17 i M-6) i M-18 Semizovac - Vogošća, Olovo - Kladanj (Karaula).



Zbog radova na R-418 Prozor - Tomislavgrad (dionica Podborsko raskrižje - Aćimići) promet je potpuno obustavljen. Alternativni pravac za osobna vozila je kroz naselje Sopot, dok se teretna vozila i autobusi preusmjeravaju preko Blidinja ili Bugojna.



Usporeno se prometuje na dionici M-16 Banja Luka - Crna Rijeka (Gornji Šeher) zbog aktiviranja klizišta i pucanja vodovodne cijevi.



Zbog radova na razminiranju terena u blizini prometnice mogući su povremeni zastoji tijekom dana na M-1.8 Šićki Brod - Srebrenik u mjestu Potpeć i M-14.1 Brod - Odžak (Klakari Donji).



Zbog izvođenja radova u Mostaru, obustavljen je promet u ulici dr. Ante Starčevića (od hotela “Ero” do raskrižja s ulicom Vokića i Lorkovića).



Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.



Zbog izvođenja radova u Hrvatskoj do 17.04. obustavljen je promet na GP Ivanica - Gornji Brgat.

Zbog izvođenja radova u Hrvatskoj, obustavljen je promet na GP Bosanski Novi - Dvor. Obustavljen je promet za teretna motorna vozila i autobuse na GP Brčko - Gunja, priopćeno je iz IC AMSBiH-a.

(FENA)