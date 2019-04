Početak suđenja četrnaestorici optuženih za zločine počinjene na području Konjica zakazan je za 8. maj.

Arhiv / 24sata.info

Suđenje je trebalo početi danas, ali je termin prolongiran kako bi se tužiteljica Marijana Čobović, kojoj je ovaj predmet dodijeljen prije nekoliko dana, upoznala sa spisom. Do početka suđenja se očekuje i da Tužilaštvo objedini tri optužnice.



Početak suđenja je pomjeren i zbog zdravstvenog stanja drugooptuženog Šefika Nikšića, koji bi trebalo da ide u bolnicu.



Tužilaštvo BiH je za dokazivanje krivice optuženih predložilo 168 svjedoka, tri vještaka i 775 materijalnih dokaza.



Sudsko vijeće je sugerisalo Tužilaštvu da prvo poziva svjedoke na opšte okolnosti, a potom one u vezi s optuženim koji se terete samo po jednoj tački optužnice.



Kako je pojasnila predsjedavajuća Vijeća Enida Hadžiomerović, na taj način bi eventualno moglo doći do razdvajanja postupka s obzirom da se radi o velikom broju optuženih.



Hadžiomerović je također sugerisala tužiteljici da tokom postupka razmotri smanjenje broja svjedoka, kao i da sa odbranama razmotri nesporne dokaze.



Za zločine počinjene u periodu od maja 1992. do maja 1993. godine, u okviru širokog i sistematičnog napada na srpsko civilno stanovništvo na području Konjica, optuženi su Esad Ramić, Šefik Nikšić, Adnan Alikadić, Mitko Pirkić, Redžo Balić, Hamed Lukomirak, Safaudin Ćosić, Muhamed Cakić, Ismet Hebibović, Almir Padalović, Enes Jahić, Senadin Ćibo, Željko Šimunović i Omer Borić.



Na teret im je stavljeno da su počinili progon ubistvima, silovanjem, zatvaranjem, mučenjima i drugim nečovječnim djelima. Prema optužnici, oni su bili na komandnim funkcijama i pripadnici Opštinskog štaba Teritorijalne odbrane (TO) u Konjicu, Diverzantsko-izviđačkog odreda “Akrepi”, Hrvatskog vijeća obrane (HVO), policije, te i stražari u logoru “Čelebići”.



Optužnica protiv njih je potvrđena u februaru prošle godine.



U ovom predmetu su optuženi i Zdenko Grbavac i Agan Ramić, ali je Sud 11. februara razdvojio postupke u odnosu na njih jer su nedostupni, javio je BIRN BiH.

(FENA)