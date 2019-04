Titova pećina u Drvaru biće zatvorena za turiste do daljeg jer je odron uništio drvenu baraku, rekla je Srni načelnik opštine Dušica Runić.



Ona je naglasila da je Titova pećina koja se nalazi u Spomen-kompleksu "25. maj 1944" jedan od glavnih izvor prihoda ove općine, ali da su, ipak, primorani da je zatvore zbog bezbjednosti turista.



Runićeva je pojasnila da je do odrona došlo nakon višemjesečnih padavina, kada je na području opštine krajem januara proglašeno stanje elementarne nepogode.



"Dio Titove pećine, tačnije drvena baraka koja je u sklopu Spomen-kompleksa `25. maj 1944` uništena je zbog odrona stijena", rekla je Runić.



Ona je naglasila da je općina Drvar u vrlo teškoj finansijskoj situaciji, da nema sredstava za saniranje oštećenja, te da su se za pomoć obraćali federalnim i kantonalnim institucijama, ali nisu naišli na razumijevanje.



"Zahtjeve za pomoć slali smo kantonalnim i federalnim institucijama, ali niko nije imao sluha. Iz Livanjskog kantona nismo dobili nikakav odgovor, dok je Federalna uprava Civilne zaštite odgovorila da rješavanje tog problema nije u njihovoj nadležnosti", dodala je Runić.



Runićeva je napomenula da se 25. maj u Drvaru tradicionalno obilježava, kao dan kada je 1944. godine slomljen fašistički vazdušni desant na ovaj krajiški grad.



"Drvar, s ponosom može da proslavlja značajne datume iz Drugog svjetskog rata, među kojima posebno mjesto zauzima 25. maj, jer je na taj dan 1944. godine odlučno rekao - ne najvećem zlu u istoriji čovječanstva", rekla je Runić.



Runić je napomenula da se u spomen-kompleksu nalazi i Muzej "25. maj", koji se sastoji od istorijskog i etnografskog dijela.



Titovu pećinu godišnje posjeti od 5.000 do 10.000 turista.



Do posljednjeg rata Titovu pećinu i Memorijalni kompleks "25. maj" godišnje je posjećivalo i do 200.000 turista, a ova destinacija nekada je predstavljala nezaobilazni dio mnogih učeničkih izleta, ekskurzija i turističkih tura kroz Jugoslaviju.



Titova pećina obnovljena je i otvorena za turiste 2006. godine, a Memorijalni kompleks sa Muzejom "25. maj" 2009. godine, kada je obilježeno 65 godina od neuspjelog njemačkog desanta na Drvar u Drugom svjetskom ratu.





