Prvi svjedok Državnog tužilaštva na suđenju Ramizu Drekoviću prisjetio se stradanja učenika prilikom granatiranja Kalinovika u proljeće 1995. godine.

Ramiz Dreković / 24sata.info

Mitar Sladoje je kazao da je 3. juna 1995. jedna učenica poginula, a petoro ranjeno kada je pala granata u stambenom dijelu Kalinovika.



Sladoje, koji je bio direktor osnovne škole, rekao je da je taj dan bila subota i da je organizovana naknada nastave za dva odjeljenja osmih razreda. Prema njegovim riječima, prva granata je pala oko 200 metara od škole i svi su se povukli u hodnik.



On je dodao da su, kad su ocijenili da više neće biti granatiranja, odlučili da učenike pošalju kući u grupama od po dvoje-troje.



- Uprkos upozorenjima, neki od učenika su se sastali pred tom stambenom zgradom. Tu je bio i moj sin. Čuli su ispaljenje i imali su nekoliko sekundi da se sklone. Ovi koji su pošli u haustor lijevo, nisu stradali. Od ovih koji su otišli desno, smrtno je stradala Stanislava Koprivica, a pet ih je ranjeno - kazao je Sladoje.



On je naveo da je treća granata pala kod Doma zdravlja i da je zatekao jednu učenicu krvavu. U Domu zdravlja vidio je učenike.



- Sjećam se da im je odjeća bila pocijepana, prašnjavi… lica su im bila izgubljena i preplašena. Tad sam saznao da je Stanislava stradala na licu mjesta. Ona je bila učenik generacije - ispričao je Sladoje.



On je kazao da je 26. maja, dok je išao kući, ranjen i učenik sedmog razreda Miroslav Tošović.



Svjedok je rekao da su 1995. godine, od aprila do juna bila granatiranja sa zapada, iz pravca Bjelimića i da je nastava prekidana. Naveo je da su časovi nekada držani u hodnicima, jer su učionice bile okrenute u tom pravcu, a dešavalo se da ulete geleri.



Sladoje je kazao da je u školi vođen ljetopis o važnim događajima, u kojem su za vrijeme rata evidentirani i slučajevi granatiranja. Naveo je da se određenih detalja podsjetio iz tog ljetopisa.



On je dodao da bi u vrijeme granatiranja bio vojno angažovan na linijama prema Bjelimićima kako ne bi pali položaji.



Prema njegovim riječima, dosta porodica u to vrijeme je napuštalo Kalinovik.



Dreković je optužen da je, kao komandant Četvrtog korpusa Armije BiH, u periodu od 21. maja do 7. juna 1995. artiljerijskim jedinicama u mjestu Bjelimići (opština Konjic) naredio neselektivne napade na srpske civile u Kalinoviku. Artiljerijske jedinice su, prema optužnici, izvele tri napada u kojima je jedna 15-godišnjakinja ubijena, a četvoro učenika ranjeno. U druga dva napada, ranjen je četvorogodišnji dječak i još jedan civil.



Odgovarajući na pitanja Odbrane, Sladoje je rekao da dio škole nije koristila policija. Kazao je da je hotel bio stotinjak metara od škole, ali da mu nije poznato da je u njemu bilo Ratno predsjedništvo i komanda.



On je rekao da ne zna da je gimnazija, koja je bila odmah pored osnovne škole, korištena za potrebe vojske. Kazao je i da mu nije poznato da je bio vojni objekat u Potocima, gdje je ranjen učenik Tošović.



Na pitanje branioca Kadrije Kolića da li je čuo da je Kalinovik granatiran s Treskavice, Sladoje je rekao da nije.



Suđenje se nastavlja 23. aprila, javio je BIRN BiH.





