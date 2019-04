U Bosni će sutra biti sunčanije prijepodne. U poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi, moguća i slaba grmljavina.

U Hercegovini će veći dio dana biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima doći će do naoblačenja s juga i proširit će se na cijelu zemlju.



Puhat će vjetar slab, prijepodne sjeveroistočnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar postepeno mijenja smjer na jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 1 i 5, na jugu zemlje od 8 do 12 stepeni. Najviša dnevna između 17 i 24 stepena.



U Sarajevu će sutra biti sunčano prijepodne. Više oblačnosti bit će u drugoj polovini dana. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 3, a najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni.



Temperature zraka u 14.00 sati: Bjelašnica 1 stepen, Ivan-sedlo 17, Sokolac 18, Bugojno, Gradačac, Jajce, Livno i Sarajevo 20, Banja Luka, Drvar, Sanski Most, Tuzla i Zvornik 21, Brčko, Neum i Zenica 22, Široki Brijeg 23, Stolac i Trebinje 24 , Grude i Mostar 25 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

