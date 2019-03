Na Baščaršiji je stanje sigurnosti zadovoljavajuće i niko nije ugrožen - kazao je u razgovoru Fenu načelnik Prve policijske uprave Safet Šabović, komentirajući zahtjev grupe zanatlija i ugostitelja koji rade na Baščaršiji a koji su uputili općinskim, gradskim i kantonalnim vlastima da se poboljša sigurnost u tom dijelu Starog Grada, gdje su naveli da probleme prave migranti.

- Problem postoji, ali ne u ovoj mjeri. Ovo je predimenzionirano. Mislim da je nepotrebno da se istupa u javnost s podacima koji nisu stvarni - kazao je Šabović.



On je nagasio kako ova Policijska uprava "od 1. januara do danas nije imala nijednu prijavu da je migrant izvršio krivično djelo na području Baščaršije".



- Prošle godine smo evidentirali neke ljude koji su se ponavljali kao izvršioci krivičnih djela. Mi smo njih i uhvatili na djelu i lišavali slobode, tako da smo 22 osobe predali tužilaštvu na dalji rad i obradu i to ćemo i ubuduće raditi - ustvrdio je Šabović.



Dodao je da je bilo većih krađa, krađa mobitela, torbica, ali da je takvih krađa bilo i prije dolaska migranata na područje Baščaršije.



- Veliki je priliv turista na područje Baščaršije i nemoguće je upratiti svakog turistu. Ne mogu tvrditi da se neće desiti krađe, ali i građani i turisti trebaju biti oprezni i čuvati svoju imovinu. U narednom periodu planski ćemo pristupati rješavanju ovog problema, da stanje bude zadovoljavajuće što odgovorno tvrdim i da jeste - kazao je Šabović.



Policijska uprava je povećala i prisustvo policije na terenu kako bi se građani i turisti osjećali sigurno.



- Na Baščaršiji je povećano prisustvo policijskih službenika kako u uniformi tako i u civilu, koji prate kretanja na terenu i koji mogu da interveniraju u svakom momentu. Tako će biti i tokom turističke sezone i pojačanog priliva turista - kazao je Šabović.

