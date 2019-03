Prelaskom na ljetno računanje vremena, u nedelju 31. marta nastupit će i promjena u primjeni većih i manjih dnevnih tarifnih stavova u obračunu potrošenje električne energije.

arhiv / 24sata.info

Za domaćinstvima, koja posjeduju dvotarifna brojila, manji dnevni tarifni stavovi (tzv. jeftinija električna energija) primjenjivat će se radnim danima i subotom u periodima od 14.00 do 17.00 i od 23.00 do 08.00 sati, a nedjeljom cijeli dan.



Za ostale kupce JP Elektroprivreda BiH, manji dnevni tarifni stavovi primjenjivat će se radnim danima u periodima od 23.00 do 08.00 sati, a subotom i nedjeljom cijeli dan, saopćeno je iz Službe za komunikacije ovog preduzeća.





(FENA)