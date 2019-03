Ministarstvo vanjskih poslova BiH je primilo izjave naših državljana koje su dali u Ambasadi BiH u Ljubljani, a koje se odnose na pritužbe o tretmanu od predstavnika sigurnosnih agencija Republike Hrvatske.

- S obzirom na to da MVPBiH nije nadležan za daljnje postupanje, kompletan materijal sa kojim raspolažemo je 29. marta 2019. godine dostavljen Tužilaštvu BiH na daljnje postupanje - potvrdio je za Fenu načelnik Ureda za odnose sa javnošću MVPBiH Nebojša Regoje.



Podsjetimo, ambasadi se telefonom obratio državljanin BiH rekavši da su ga pripadnici hrvatske Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) pokušali vrbovati prilikom prelaska granice BiH i Hrvatske, ali i da to nije prvi put, nego su se slične stvari desile i ranije u nekoliko navrata.



Nedavno je portal Žurnal objavio nekoliko tekstova o tome kako je hrvatska obavještajna agencija SOA vrbovala pripadnike selefijskog pokreta u BiH da podmetnu oružje u mesdžide, a kako bi se Bosna i Hercegovina kompromitirala kao uporište ekstremista. Također, objavljena je ispovijest pripadnika selefijskog pokreta H. Č. iz Zenice, koji tvrdi da je skoro četiri mjeseca sarađivao sa hrvatskim obavještajcima. On je kazao Žurnalu da je privremeno bio zaposlen u Sloveniji i da nije bio sporan vlastima te zemlje, koja mu je izdala vizu i radnu dozvolu. Probleme su mu pravili u Hrvatskoj, prilikom putovanja. Hrvatski obavještajci su mu govorili da mu mogu zabraniti ulazak u zemlju, ali ga mogu i nagraditi poslom u Hrvatskoj za dobro izvedenu akciju prebacivanja naoružanja.

(FENA)